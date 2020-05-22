السيطرة على حريق بجوار دار للأيتام في بني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية ببني سويف من السيطرة على حريق شب، اليوم الجمعة، بمنزل متاخم لملجأ للأيتام بمدينة ناصر شمال بني سويف، وتم نقل مصاب باختناق من موقع الحريق إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" لتلقي العلاج اللازم.
تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد المنازل بجوار ملجأ الأيتام بدائرة مركز ناصر.
وانتقلت قوات ومعدات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتمكن رجال الإطفاء بمعاون الأهالي من إخماد الحريق ومنعت امتداد النيران إلى ملجأ الأيتام المتأخم للمنزل، وكذلك منعت تطاير شرارات اللهب لـ4 منازل متاخمة.
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تبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي نتيجة إرتفاع درجة حرارة الجو، ونتج عنه نفوق عددًا من رؤوس الماشية وبعض أثاثات المنزل وإصابة "صباح أ.ع.أ" 45 سنة، بإختناق نتيجة الحريق، وتم نقلها للمستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة.