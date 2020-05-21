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حوادث

السيطرة على حريق عمارة سكنية بالمنوفية

الخميس 21/مايو/2020 - 10:53 م
حريق عمارة سكنية
حريق عمارة سكنية
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محمد امين
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية بالتعاون مع الأهالي من السيطرة على حريق نشب بعمارة سكنية. 


تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا يفيد بتلقي ادارة الحماية المدنية بلاغا بوقوع حريق بمدينة سرس الليان بإحدى العمارات السكنية .




على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي وبالمعاينة تبين أن الحريق شب نتيجة تسرب للغاز بإحدى الشقق مما أدي لاشتعال النيران بالعمارة. 


 وعلي الفور تم نقل المصابين للمستشفي لعمل الاسعافات اللازمة لهم وتم تحرير محضر بالواقعة. 
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