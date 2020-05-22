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توك شو

العزازي يشرح كيفية التوكل على الله والأخد بالأسباب.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:36 م
الشيخ الشحات العزازي
الشيخ الشحات العزازي
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عبد الخالق صلاح
أكد الشيخ الشحات العزازي من علماء الأزهر الشريف، أنه يجب أن نحسن التوكل الكامل على الله سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب .

وأضاف العزازي، خلال لقائه مع الإعلامي «حمدي رزق» في برنامج «نور النبي» المذاع على قناة « صدى البلد»، إن الإنسان بطبيعته خطاء، والله خلقه ويعلم ذلك، لذلك فتح لعباده باب التوبة، ومن أقبل على ربه، يقبله الله.

وأوضح العزازى، إن الإنسان المقصر، لايزال أمامه فرصة للتوبة، وعليه بإستغلال الساعات المتبقية من شهر رمضان قبل انقضائه، ويبدأ بالتضرع والعودة لله.

ولفت العزاوي، إن الحسنات يذهبن السيئات، مشددا إنه يجب أن نحسن التوكل الكامل على الله مع الأخذ بالأسباب.
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