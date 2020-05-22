مصطفى درويش يحتفل بانتهاء تصوير بـ100 وش

نشر الفنان مصطفى درويش، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه خلال الاحتفال بانتهاء تصوير مشاهد مسلسل بـ100 وش، المعروض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، وعلق قائلًا: «فركش ب١٠٠_وش».
قام نجوم العمل بنشر فيديوهات احتفالًا بانتهاء التصوير داخل لوكيشن العمل، ومن بين هذه الفيديوهات فيديو كوميدي لكل من آسر ياسين، ونيللي كريم.
تجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.
مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.