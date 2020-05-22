جريمة فى حديقة حيوان بولندا.. شاب يحاول إغراق دب فى الماء

فى جريمة ضد الحيوان، اقتحم شاب حديقة حيوان فى بولندا وحاول إغراق دبة، مما عرضه لمساءلات قانونية بسبب الجُرم بحق الحيوان.





وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تصوير الشاب البالغ من العمر 23 عامًا عبر كاميرا هاتفية وهو يقتحم حظيرة الدبة في حديقة حيوانات العاصمة البولندية وارسو، بعد أن فتحت الحديقة أبوابها بعد انتهاء فترة الحظر بسبب فيروس كورونا.





يظهر الفيديو الدبة سابينا وهي تتجول نحو الرجل الذي بدا مخمورا بعد أن اقتحم حظيرتها.

وبعد اقتحام الشاب المخمور الحظيرة انتابت الدبة حالة من الفزع، إثر قفز الشاب في الماء الذى به الدبة.

دخل الشاب فيما يشبه الصراع مع الدبة التى يبدو أنه يحاول إغراقها فى الماء فيما أصيب الزوار بحالة من الذهول.



