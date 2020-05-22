AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

جريمة فى حديقة حيوان بولندا.. شاب يحاول إغراق دب فى الماء

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:15 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

فى جريمة ضد الحيوان، اقتحم شاب حديقة حيوان فى بولندا وحاول إغراق دبة، مما عرضه لمساءلات قانونية بسبب الجُرم بحق الحيوان.



وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تصوير الشاب  البالغ من العمر 23 عامًا عبر كاميرا هاتفية وهو يقتحم حظيرة الدبة في حديقة حيوانات العاصمة البولندية وارسو، بعد أن فتحت الحديقة أبوابها بعد انتهاء فترة الحظر بسبب فيروس كورونا.



يظهر  الفيديو الدبة سابينا وهي تتجول نحو الرجل الذي بدا مخمورا بعد أن اقتحم حظيرتها.


وبعد اقتحام الشاب المخمور الحظيرة انتابت الدبة  حالة من الفزع، إثر قفز الشاب  في الماء الذى به الدبة.



دخل الشاب فيما يشبه الصراع مع الدبة التى يبدو أنه يحاول إغراقها فى الماء فيما أصيب الزوار بحالة من الذهول.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقطات مثيرة لتمساح ضخم يلتهم حمارا وحشيا بالكامل .. صور

في غياب الزوار..الدب تادكودا يستجم بحديقة حيوان في أمريكا..فيديو

شاهد.. حمار يبكي فور رؤية صاحبه بعد غياب شهرين بسبب الحظر

ترشيحاتنا

الأوقاف تكرم فريق عمل الاختيار بعد عيد الفطر

قصة أصحاب الكهف .. تعرف على أحداثها مختصرة

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شهر شوال.. والأحد أول أيام عيد الفطر

بعد إصابته بـ كورونا.. مرتضى منصور يتدخل لحل أزمة لاعب الزمالك السابق

12 دولة تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 معلومات لا تعرفها عن لقاح أوكسفورد المقرر طرحه سبتمبر القادم لعلاج كورونا

برسالة حب مؤثرة.. شاهد | أحدث ظهور لـ هنادي مهنى برفقة خطيبها الفنان أحمد خالد صالح

بالأحمر الناري .. ابنة عمرو دياب تثير جدلا بإطلالة جريئة