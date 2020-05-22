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رياضة

وفاة سيموني مدرب إنتر الإيطالي السابق

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:47 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، لويجي سيموني، المدير الفني لنادي إنتر الإيطالي، عن عمر يناهز 91 عامًا.

ونعى النادي الإيطالي مدربه السابق، والذي حصل معه على لقب كأس الإتحاد الأوروبي عام 1998، بعبارات مؤثرة، وذلك على حساب النادي على موقع تويتر.

وعانى سيموني في الفترة الأخيرة مع المرض، بعد تعرضه للإصابة بجلطة دماغية العام الماضي.

وسبق لسيموني اللعب لصفوف أندية يوفنتوس ونابولي وتورينو، وتولى المهمة التدريبية لأندية إنتر ونابولي ولاتسيو.

يذكر أن نادي إنتر يحتفل اليوم بالذكرى العاشرة على فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب نادي بايرن ميونخ الألماني. 
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