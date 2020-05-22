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أخبار البلد

رئيس البرلمان العربي يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:43 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
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ميـــس رضــا
طالب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، بوقفٍ فوريّ لإطلاق النار في دولة ليبيا.


ووجه  رسائل، اليوم الجمعة 22 مايو، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي يُطالب فيها مجلس الأمن الدولي بإلزام كافة الأطراف المتصارعة في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار، وذلك لحماية المدنيين وتهيئة الأوضاع لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في دولة ليبيا.


وأكد رئيس البرلمان العربي إن ليبيا تعيش أوضاعًا إنسانية في غاية الصعوبة في ظل انتشار جائحة كورونا، والحصار المفروض على بعض المدن الليبية، واستمرار العمليات العكسرية التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين وما صاحبها من عمليات انتقامية.


وشدد على ضرورة حقن دماء أبناء الشعب الليبي ولا سيما في هذه الأيام المباركة والتي يتهيئ فيها المسلمون في كافة أصقاع العالم للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

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وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة في ليبيا، مطالبًا الأمم المتحدة بإيقاف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية والتي تُغذي أطراف الصراع في ليبيا، ومنع نقل الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا التزامًا بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
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