العشماوي سقط قبل 13 يوما من الذكرى الأولى لعملية الواحات الإرهابية

في أكتوبر ٢٠١٨ وقبل 13 يوما من الذكرى الأولى لاستشهاد العقيد أحمد فايز والمقدمين أحمد جاد جميل ومحمد حبشي ضباط قطاع الأمن الوطني بالجيزة في عملية الواحات البحرية.. نجحت قوات الجيش الليبي بالتنسيق مع القوات المصرية في إسقاط الإرهابي الخطير هشام العشماوي زعيم تنظيم المرابطون بمدينة درنة الليبية.





العشماوي أشارت المعلومات الأمنية إلى أنه المخطط والزعيم الرئيسي في استهداف المأمورية الأمنية بالواحات البحرية التي أسفرت عن استشهاد عدد من الضباط والأفراد من قوات أمن الجيزة والأمن الوطني والأمن المركزي.



