العشماوي سقط قبل 13 يوما من الذكرى الأولى لعملية الواحات الإرهابية

في أكتوبر ٢٠١٨ وقبل 13 يوما من الذكرى الأولى لاستشهاد العقيد أحمد فايز والمقدمين أحمد جاد جميل ومحمد حبشي ضباط قطاع الأمن الوطني بالجيزة في عملية الواحات البحرية.. نجحت قوات الجيش الليبي بالتنسيق مع القوات المصرية في إسقاط الإرهابي الخطير هشام العشماوي زعيم تنظيم المرابطون بمدينة درنة الليبية.
العشماوي أشارت المعلومات الأمنية إلى أنه المخطط والزعيم الرئيسي في استهداف المأمورية الأمنية بالواحات البحرية التي أسفرت عن استشهاد عدد من الضباط والأفراد من قوات أمن الجيزة والأمن الوطني والأمن المركزي.
الشهيد العقيد وائل فايز كان مسئول ملف التطرف الديني بفرع الأمن الوطني بالجيزة، وقام خلال سنوات عمله بمعاونة الشهيدين المقدمين أحمد جاد جميل ومحمد حبشي بإجراء التحريات في عدد من القضايا الهامة الخاصة بجماعات إرهابية متهم فيها عناصر بالانتماء إلى داعش وتنفيذ عمليات تخريبية كبري والتخطيط لضرب الاقتصاد القومي وقضية أخرى المتهم الرئيسي بها الإرهابي هشام العشماوي، وقت الحادث تلك القضية كانت مازالت قيد التحقيق كما أشارت إلى أن الشهيد ساهم في إلقاء القبض علي العديد من أعضاء تلك الخلية من خلال تحرياته.