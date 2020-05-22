AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

العشماوي سقط قبل 13 يوما من الذكرى الأولى لعملية الواحات الإرهابية

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:11 م
لحظة تسليم الارهابي
لحظة تسليم الارهابي هشام عشماوى
Advertisements
ندي حمودة - أحمد مهدي
في أكتوبر ٢٠١٨ وقبل 13 يوما من الذكرى الأولى لاستشهاد العقيد أحمد فايز والمقدمين أحمد جاد جميل ومحمد حبشي ضباط قطاع الأمن الوطني بالجيزة في عملية الواحات البحرية.. نجحت قوات الجيش الليبي بالتنسيق مع القوات المصرية في إسقاط الإرهابي الخطير هشام العشماوي زعيم تنظيم المرابطون بمدينة درنة الليبية. 

العشماوي أشارت المعلومات الأمنية إلى أنه المخطط والزعيم الرئيسي في استهداف المأمورية الأمنية بالواحات البحرية التي أسفرت عن استشهاد عدد من الضباط والأفراد من قوات أمن الجيزة والأمن الوطني والأمن المركزي. 

الشهيد العقيد وائل فايز كان مسئول ملف التطرف الديني بفرع الأمن الوطني بالجيزة، وقام خلال سنوات عمله بمعاونة الشهيدين المقدمين أحمد جاد جميل ومحمد حبشي بإجراء التحريات في عدد من القضايا الهامة الخاصة بجماعات إرهابية متهم فيها عناصر بالانتماء إلى داعش وتنفيذ عمليات تخريبية كبري والتخطيط لضرب الاقتصاد القومي وقضية أخرى المتهم الرئيسي بها الإرهابي هشام العشماوي، وقت الحادث تلك القضية كانت مازالت قيد التحقيق كما أشارت إلى أن الشهيد ساهم في إلقاء القبض علي العديد من أعضاء تلك الخلية من خلال تحرياته. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كان نازل يخطب واتزف على الجنة.. أسرة أحمد حسنين شهيد موقعة البرث تروى اللحظات الاخيرة فى حياته

المنسي كان أبا لهم .. الشهيد أحمد حسنين بطل موقعة البرث .. طلب الخدمة في سيناء ليثأر لزميله.. أوصى شقيقه في آخر مكالماته بوالديه والتجهيز لخطبته.. صور

الحزن مش ع الموت ياما اللي فارق حي.. هشام الجخ ينعى أحمد منسي بكلمات مؤثرة ..شاهد

«الاختيار» بين المنسي والعشماوي

بعد عرضها في مسلسل الاختيار.. حكاية ١١ يوما من الثأر لشهداء الواحات البحرية

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تكشف عن بؤرة جديدة لفيروس كورونا

مبقاش ينفع خلاص.. لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي

بالأحمر الناري .. ابنة عمرو دياب تثير جدلا بإطلالة جريئة

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

علامات ليلة القدر .. هل ظهرت في ليلة 29 رمضان؟

مواقيت صلاة عيد الفطر في جميع محافظات الجمهورية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباية رمضانية.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير | شاهد

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

طريقة عمل مكرونة بالصوص الأبيض والفراخ .. فيديو