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فن

طاهر أبو ليلة يهنئ متابعيه بعيد الفطر: ربنا يرفع عنا البلاء

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:02 م
طاهر ابو ليلة
طاهر ابو ليلة
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محمد بدران
هنأ الفنان طاهر ابو ليلة ، جمهوره، عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


وكتب طاهر ابو ليلة، : "‏‏‏‏‏ كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك ان شاء الله، وربنا يرفع عنا البلاء ويحفظنا جميعا، ودعواتي لكم بالصحه والعافيه".

يذكر ان دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن بعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال لعام 1441 هـ، وأن غدًا السبت 23 مايو 2020 ميلادية المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هـ، وعلى ذلك يكون عيد الفطر 2020 -1441 هجرية ، يوم 24 مايو لعام 2020 ميلادية.

وقالت دار الإفتاء، إنها استطلعت هلال شهر شوال لعام 1441 هـ، بعد غروب شمس اليوم الجمعة، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان  1441 هجرية، الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو لعام 2020 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأفادت  دار الإفتاء في بيان ألقاه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلال شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، وعلى هذا تعلن دار الإفتاء، عن أن بعد الأحد غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر مايو عام 2020 ميلادية.

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