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فن

فاجأ الجمهور بأول تعليق له.. طاهر أبو ليلة يكشف عن حقيقة فبركة رامز في الشلال

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:45 م
رامز جلال - طاهر
رامز جلال - طاهر أبو ليلة
سعيد فراج
نشر الفنان رامز جلال مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيه الفنان الكوميدي طاهر أبو ليلة، في أول ظهور له بعد وقوعه ضحية في برنامج المقالب رامز في الشلال، للفنان رامز جلال.

في بداية الفيديو، وجه طاهر أبو ليلة الشكر إلى فريق إعداد برنامج «رامز في الشلال»، ورد على المشككين في فبركة البرنامج، قائلًا: «الناس اللي بتقول عارف ومش عارف.. والله العظيم يا جماعة ما عارف .. والله يسامحك يا رامز، ولو شوفتك السنة الجاية مش هعتقك».

ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا" من بين الأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعدما يظن أنه قد نجا، وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.

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