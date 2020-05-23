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حوادث

سقوط الخصومة .. النقض توضح هذه الحالة

السبت 23/مايو/2020 - 03:02 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني سقوط الخصومة .


جاء في حيثيات الحكم أنه  من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٣٤ من قانون المرافعات على أن " ‏لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن ‏يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات ‏التقاضي " ، يدل على أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في ‏عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو ‏التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع ‏قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع ، وإذا زال المانع القانوني جاز للمدعى عليه صاحب ‏المصلحة أن يطلب إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالي لزوال المانع الذي ‏أوقفت الدعوى من أجله

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