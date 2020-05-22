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فن

بعد مشاركته في الاختيار .. أحمد السقا: المجد ليكي يا بلدي

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:19 م
احمد السقا وأحمد
احمد السقا وأحمد العوضي من مسلسل الاختيار
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محمد بدران

شارك الفنان أحمد السقا جمهوره بصورة له من مشاركته كضيف شرف في مسلسل الاختيار، الذى يعرض حاليا ويحكى قصة العقيد أحمد المنسي".


بعد عرض العملية في الاختيار.. ماذا قال إرهابي حادث الواحات عن بطولة الشهيد أحمد شوشة؟


ونشر أحمد السقا صورة من خلال حسابه على إنستجرام ، وعلق عليها : "‏‎مَش هنسيب اللي زيك. المجد ليكي يا بلدي. #الاختيار 🇪🇬.. الآن على @watchitmena".


وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 


ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.


وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 


ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما. 

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