رئيس الوزراء الفلسطيني يشدد على أهمية تحقيق حل الدولتين وفق القرارات الدولية

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على أهمية استمرار العمل لتحقيق حل الدولتين وفق القرارات الدولية، وإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز المؤسسات الوطنية وصمود أبناء الشعب الفلسطيني، بالإضافة لدعم الجهود المبذولة لعقد الانتخابات الفلسطينية والاستحقاق الديمقراطي القادم، وتذليل العقبات لضمان عقدها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الخميس/، أن ذلك جاء خلال لقاء مصطفى مع ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى دولة فلسطين أندرياس فيدلر في رام الله، لبحث المستجدات والأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي استمرار العمل نحو تحقيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، وتعزيز التعاون ما بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، ودعم الجهود لضمان عقد الانتخابات الفلسطينية المقبلة.