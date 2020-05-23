سكان شارع الأعشى بالإسكندرية يشكون من تراكم مخلفات البناء

شكت القارئة هناء محمد رضوان ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم مخلفات البناء بشارع الأعشي بجوار كوبرى الإبراهمية بالإسكندرية.





وقالت القارئة في رسالتها : نتضرر من تواجد مخلفات البناء فى بشارع الاعشي بجوار كوبري الأبراهمية بالإسكندرية بسبب انهيار عقار من شهر 2 كما يوجد أسفل العقار مزرعه كلاب تسبب فى انتشار الرائحة الكريهة وانتشار المخلفات التى تعمل على عرقلة المرور وتتسبب فى إصابات للمارة ".

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