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بين الناس

سكان شارع الأعشى بالإسكندرية يشكون من تراكم مخلفات البناء

السبت 23/مايو/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكت القارئة هناء محمد رضوان ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم مخلفات البناء بشارع الأعشي بجوار كوبرى الإبراهمية بالإسكندرية.

وقالت القارئة في رسالتها : نتضرر من تواجد مخلفات البناء فى بشارع الاعشي بجوار كوبري الأبراهمية بالإسكندرية بسبب انهيار عقار من شهر 2 كما يوجد أسفل العقار مزرعه كلاب تسبب فى انتشار الرائحة الكريهة وانتشار المخلفات التى تعمل على عرقلة المرور وتتسبب فى إصابات للمارة ".
 
 
للتواصل  مع الشاكية :
01228410108
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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