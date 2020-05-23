تعرف على عدد السنوات التي صامها النبي طوال حياته

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "كم عدد السنوات التي صامها النبي ؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية، بان النبي الكريم صام تسع سنين؛ كما ورد عن الإمام النووي في "المجموع" (6/ 205): [صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رَمَضَانَ تِسْعَ سِنِينَ؛ لِأَنَّهُ فُرِضَ فِي شَعْبَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِن الْهِجْرَةِ، وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إحْدَى عَشْرَةَ مِن الْهِجْرَةِ] اهـ.
وتابعت: قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" (2/ 29): [وَكَانَ فَرْضُهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ وَقَدْ صَامَ تِسْعَ رَمَضَانَاتٍ] اهـ.
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