تعرف على عدد السنوات التي صامها النبي طوال حياته

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "كم عدد السنوات التي صامها النبي ؟





وأجابت دار الإفتاء المصرية، بان النبي الكريم صام تسع سنين؛ كما ورد عن الإمام النووي في "المجموع" (6/ 205): [صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رَمَضَانَ تِسْعَ سِنِينَ؛ لِأَنَّهُ فُرِضَ فِي شَعْبَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِن الْهِجْرَةِ، وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إحْدَى عَشْرَةَ مِن الْهِجْرَةِ] اهـ.





وتابعت: قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" (2/ 29): [وَكَانَ فَرْضُهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ وَقَدْ صَامَ تِسْعَ رَمَضَانَاتٍ] اهـ.





المفتي يكشف فضل الصيام وشفاعته للإنسان

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ، إن الجميع يحتاج للشفاعة في الوقت الصعب أو الأزمة ونحتاج لشفاعة الرسول يوم القيامة في موقف تشيب فيه الولدان؛ موضحا أن الشهيد الذي قتل في سبيل الله وسبيل أرضه ووطنه يشفع لـ 70 من أقاربه.

أن الصيام يكون شفيعا لأن الصائم يبذل مجهودا في صومه والامتناع عن المحظورات بسبب الصيام فهو حركة تفاعلية مع النفس وجهاد ضد النفس وسيأتي الصوم ليكون شفيعا للإنسان مثل القرآن يوم القيامة ويقول لقد منعته من كل شيء في الدنيا. وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نور النبي» المذاع على قناة "صدى البلد"،