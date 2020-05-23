قبل العيد .. جولة مسائية مفاجئة لمحافظ القليوبية بحي شرق شبرا الخيمة

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة مفاجئة بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا وكذا مستوى النظافة العامة، والإشغالات المخالفة قبل الاحتفال بالعيد.

وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين.





وأكد المحافظ خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا باول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والاحياء بحملات النظافة والتطهير.





واشار الى أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورون ا موجها جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.



