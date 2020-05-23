AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل العيد .. جولة مسائية مفاجئة لمحافظ القليوبية بحي شرق شبرا الخيمة

السبت 23/مايو/2020 - 01:39 ص
جولة مسائية مفاجئة
جولة مسائية مفاجئة لمحافظ القليوبية بحي شرق شبرا الخيمة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة مفاجئة بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا وكذا مستوى النظافة العامة، والإشغالات المخالفة قبل الاحتفال بالعيد.
وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين. 

وأكد المحافظ خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا باول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والاحياء بحملات النظافة والتطهير.

واشار الى أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا موجها جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأهاب محافظ القليوبية بجميع المواطنين بالالتزام بالمنازل وتطبيق كافة القرارات الاستباقية الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد منظومة القمامة وعددا من المشروعات بمدن الخصوص وشبرا الخيمة

لمتابعة الحالة اليومية.. جولة تفقدية لمحافظ القليوبية بـ شرق وغرب شبرا الخيمة

نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ قرارات الحكومة بـ حظر التجوال

بعد فرض الحجر الصحي على مناطق فيها.. ما الذي يحدث في شبرا الخيمة؟

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات بحي شرق شبرا الخيمة.. صور

محافظ القليوبية يتابع التزام المواطنين بقرارت حظر التجول وغلق المحال

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين هاتفيا بحلول عيد الفطر

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

ماذا قال السيسي عن الشهيد البطل أحمد المنسي والإرهابى هشام عشماوي.. فيديو

مرشد الإخوان كشف نوايا الجماعة منذ 92.. الهضيبي: الدولة لابد أن تخدم مصالح الجماعة

بفرمان من كارتيرون.. صفقة من العيار الثقيل تقترب من الزمالك

5 أسباب تبعد باهر المحمدي عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 فوائد لتناول الحلبة .. تعرف عليها

من تحسين المناعة إلى صحة القلب.. 5 فوائد مذهلة لـ الفلفل الأخضر

بـ عباية رمضانية.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير | شاهد