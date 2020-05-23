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فن

حقكم جه.. أحمد العوضى ينشر صورة إعدام هشام عشماوى

السبت 23/مايو/2020 - 01:39 ص
احمد العوضي
احمد العوضي
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محمد بدران
نشر النجم أحمد العوضى صورة جديدة  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من كواليس مسلسل الاختيار".


وظهر العوضي وهو يجسد شخصية الإرهابى هشام عشماوي داخل غرفة الإعدام وعلق قائلًا "حقكم جه".


وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 


ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.


وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 


ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما. 





حقكم جه.. أحمد العوضى ينشر صورة إعدام هشام عشماوى
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