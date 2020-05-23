صيدلة حلوان تختتم سلسلة النصائح الرمضانية لأصحاب الأمراض المزمنة

قدّمت كلية الصيدلة بـ جامعة حلوان آخر نصيحة من سلسلة النصائح التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك، لمرضى الأمراض المزمنة وأصحاب ضعف المناعة.





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وتتضمن هذه النصائح الحديث عن الأطعمة والمشروبات المفيدة لأصحاب الأمراض المزمنة بشهر رمضان، لمساعدتهم خلال ساعات الصيام.





ومن هذه النصائح ، نصائح خاصة بالمشروبات الصحية التى تساهم فى تقوية مناعة الجسم و كيفية التعامل مع ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام والاكلات الصحية خلال الشهر الكريم .



