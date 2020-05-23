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تعليم

صيدلة حلوان تختتم سلسلة النصائح الرمضانية لأصحاب الأمراض المزمنة

السبت 23/مايو/2020 - 05:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
قدّمت كلية الصيدلة بـجامعة حلوان آخر نصيحة من سلسلة النصائح التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك، لمرضى الأمراض المزمنة وأصحاب ضعف المناعة. 

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وتتضمن هذه النصائح الحديث عن الأطعمة والمشروبات المفيدة لأصحاب الأمراض المزمنة بشهر رمضان، لمساعدتهم خلال ساعات الصيام.

ومن هذه النصائح ، نصائح خاصة بالمشروبات الصحية التى تساهم فى تقوية مناعة الجسم و كيفية  التعامل مع ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام والاكلات الصحية خلال الشهر الكريم . 

جدير بالذكر أنه من المقرر ان يبدأ طلاب النقل بجامعة حلوان تسليم المشاريع البحثية البديلة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ ابتداء من يوم ٣١ مايو .
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