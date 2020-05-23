صيدلة حلوان تختتم سلسلة النصائح الرمضانية لأصحاب الأمراض المزمنة

قدّمت كلية الصيدلة بـجامعة حلوان آخر نصيحة من سلسلة النصائح التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك، لمرضى الأمراض المزمنة وأصحاب ضعف المناعة.
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وتتضمن هذه النصائح الحديث عن الأطعمة والمشروبات المفيدة لأصحاب الأمراض المزمنة بشهر رمضان، لمساعدتهم خلال ساعات الصيام.
ومن هذه النصائح ، نصائح خاصة بالمشروبات الصحية التى تساهم فى تقوية مناعة الجسم و كيفية التعامل مع ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام والاكلات الصحية خلال الشهر الكريم .
جدير بالذكر أنه من المقرر ان يبدأ طلاب النقل بجامعة حلوان تسليم المشاريع البحثية البديلة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ ابتداء من يوم ٣١ مايو .