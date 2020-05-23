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حوادث

اليوم .. أكبر حملة تعقيم لمقار الشهر العقاري تنفذها إدارة الحرب الكيميائية

السبت 23/مايو/2020 - 08:02 ص
الاستعداد لتطهير
الاستعداد لتطهير الشهر العقارى
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جودت عيد وعمرو خليفة
أعلنت وزارة العدل أنه في  إطار جهود مجابهة انتشار فيروس كورونا ، يشهد ديوان عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أكبر عملية تعقيم.


وذلك بدءًا من صباح اليوم السبت ، أكبر عملية تعقيم وتطهير لكامل مبنى المصلحة داخليًا وخارجيًا ، وأيضًا مقر مكتب جنوب القاهرة بإداراته المختلفة ، بالتعاون مع إدارة الحرب الكيمياوية.


جاءت الحملة ، في ضوء التعاون المثمر والمشترك بين المصلحة ووزارة الدفاع ، وستتم عملية التطهير بنظام تقني جديد يطبق لأول مرة بالمؤسسات الحكومية، وبحضور قيادات من المصلحة ووزارة الدفاع.


وكانت اتخذت وزارة العدل إجراءات احترازية داخل مقار الشهر العقارى لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره بين الموظفين والجمهور.

وأكد كامل رمضان مدير عام  التفتيش الفنى بالقاهرة الكبرى، أن وزارة العدل بدأت تطبيق تعليمات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة كورونا داخل مقرا الشهر العقارى فيما يتعلق بالخدمات التى تم السماح له بتقديمها للجمهور.

وأشار إلى أن الشهر العقارى يقدم بعض الخدمات مثل توكيل صرف معاش، وتوكيل خاص بالقضايا مثل ثبوت النسب والأحوال الشخصية وإنكار النسب والنفقة، ومحاضر فتح وصية وغلق وصية وإثبات تاريخ، مشيرا إلى أنه تم تزويد خدمتين للجمهور هما التوكيلات الخاصة بجميع أنواعها وعقد بيع سيارات. 

وأكد ياسر وهبة رئيس مكتب توثيق قصر النيل أن المكتب  بدأ تسهيل بعض الإجراءات للمواطنين، مثل توكيل خاص بالنفقات، نظرا للظروف التى تمر بها بعض الأسر المصرية، حيث يرغب الزوج والزوجة فى فتح بعض المعاملات المالية للإنفاق على أسرهم. 
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