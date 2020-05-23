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أخبار البلد

تحيا مصر رغم أنف الكارهين .. مصطفى بكرى تعليقا على الاختيار

السبت 23/مايو/2020 - 01:47 ص
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
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محمد بدران
أشاد الاعلامى مصطفى بكرى بمسلسل الاختيار الذى يُعرض حاليا ويحكى قصة العقيد أحمد المنسي" وذلك عبر موقع التدوين "تويتر".



وكتب مصطفى بكرى من خلال حسابه الشخصي على "تويتر" قائلًا: "‏عندما يلتف المصريون بكافة فئاتهم وأعمارهم حول مسلسل الإختيار فاعلم أنه لامكان للإرهاب أو التكفيريين علي أرض الوطن ، شعب عظيم يستحق جيشا عظيما لديه قدرة علي التضحية بلاحدود دفاعا عن الوطن وعن الشعب ، وتحيا مصر رغم أنف الكارهين".


تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.


وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيريين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل .


مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.


عندما يلتف المصريون بكافة فئاتهم وأعمارهم حول مسلسل الإختيار فاعلم أنه لا مكان للإرهاب أو التكفيريين علي أرض الوطن ، شعب عظيم يستحق جيشا عظيما لديه قدرة علي التضحية بلاحدود دفاعا عن الوطن وعن الشعب ، وتحيا مصر رغم أنف الكارهين
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