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أخبار العالم

بريطانيا تخطط لمنع هواوي من المشاركة في شبكة الجيل الخامس

السبت 23/مايو/2020 - 02:03 ص
بريطانيا تخطط لمنع
بريطانيا تخطط لمنع هواوي من المشاركة في شبكة الجيل الخامس
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قسم الخارجي
يخطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتقليص مشاركة شركة "هواوي" الصينية للاتصالات في إنشاء شبكة الجيل الخامس 5G، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي تيليجراف".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة فودافون البريطانية تعليق الطلبات المسبقة لهواتف هواوي 5G، حيث ستصبح الشركة البريطانية أول مشغل يطلق الشبكة في البلاد دون تكنولوجيا هواوي الصينية.

ومن المقرر أن تصل مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس إلى الصفر بحلول عام 2023، حسبما تخطط حكومة جونسون بعد ضغوطات من أعضاء في الحزب الحاكم.
 
كانت الولايات المتحدة أكدت في وقت سابق أن الصين تستغل شركة الاتصالات في سياساتها، بينما تنفي بكين وهواوي تلك الاتهامات الأمريكية.

وأعلنت واشنطن  منع إمدادات الرقائق الإلكترونية إلى شركة هواوي، وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن  هواوي مازالت تستخدم التطبيقات والتكنولوجيا الأمريكية  لتصميم أشباه الموصلات وهو ما يمثل تهديدات لأهداف الأمن القومي الأمريكي وينتهك قواعد تنظيم الصادرات الأمريكية
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