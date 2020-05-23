بريطانيا تخطط لمنع هواوي من المشاركة في شبكة الجيل الخامس

يخطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتقليص مشاركة شركة "هواوي" الصينية للاتصالات في إنشاء شبكة الجيل الخامس 5G، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي تيليجراف".





وفي وقت سابق، أعلنت شركة فودافون البريطانية تعليق الطلبات المسبقة لهواتف هواوي 5G، حيث ستصبح الشركة البريطانية أول مشغل يطلق الشبكة في البلاد دون تكنولوجيا هواوي الصينية.





ومن المقرر أن تصل مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس إلى الصفر بحلول عام 2023، حسبما تخطط حكومة جونسون بعد ضغوطات من أعضاء في الحزب الحاكم.

كانت الولايات المتحدة أكدت في وقت سابق أن الصين تستغل شركة الاتصالات في سياساتها، بينما تنفي بكين وهواوي تلك الاتهامات الأمريكية.



