أنا محظوظ بالمسلسل .. محمد علاء: الناس في الشارع بتقولي يا ياسر..فيديو

قال الفنان محمد علاء، إن لخبطة المشاعر في دوري كانت مرعبة ومتعبة جدا، متابعا: محمد سامي كان كاتب حاجة عبقرية .. وكاتب كل حاجة حصلت بالمللي".





وأوضح محمد علاء، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "كل يوم " المذاع على قناة "اكسترا نيوز" تقديم "بسمة وهبة"، كنت خايف أن الجمهور ميصدقنيش، ولكني لم أقلق من الدور نفسه، متابعا: كان نفسي أعمل حاجة جماهيرية وتستفزنى أنا كممثل .. بس الحمدلله الناس صدقت الدور وكرهت الشخصية".

وأكد على أنه محظوظ جدا لمشاركته التمثيل مع الفنانة روجينا، معقبا : لازم الممثل يصدق الدور عشان يطلع صح".









وأشار إلى أنه من الممتع أن يقوم الممثل بدور ويلاقي كل هذه الحفاوة من قبل الجمهور، معقبا: محدش نادى عليا باسمى، والناس في الشارع بتقولي يا ياسر".