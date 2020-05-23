أنا محظوظ بالمسلسل .. محمد علاء: الناس في الشارع بتقولي يا ياسر..فيديو

قال الفنان محمد علاء، إن لخبطة المشاعر في دوري كانت مرعبة ومتعبة جدا، متابعا: محمد سامي كان كاتب حاجة عبقرية .. وكاتب كل حاجة حصلت بالمللي".
وأوضح محمد علاء، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "كل يوم " المذاع على قناة "اكسترا نيوز" تقديم "بسمة وهبة"، كنت خايف أن الجمهور ميصدقنيش، ولكني لم أقلق من الدور نفسه، متابعا: كان نفسي أعمل حاجة جماهيرية وتستفزنى أنا كممثل .. بس الحمدلله الناس صدقت الدور وكرهت الشخصية".
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وتابع قائلا عن دوره مع الفنانة روجينا،: "دا أعظم حاجة في العالم..كل كلامنا كان عن الشغل وإزاى هنطلع المشهد..مفيش حوار جمعنا أثناء التمثيل إلا وكان بيتكلم عن الشغل".
وأكد على أنه محظوظ جدا لمشاركته التمثيل مع الفنانة روجينا، معقبا : لازم الممثل يصدق الدور عشان يطلع صح".
وأشار إلى أنه من الممتع أن يقوم الممثل بدور ويلاقي كل هذه الحفاوة من قبل الجمهور، معقبا: محدش نادى عليا باسمى، والناس في الشارع بتقولي يا ياسر".