روجينا: محمد سامي مؤلف صعب ومفتري وديكتاتور..فيديو

قالت الفنانة روجينا ، إنها لم تكن تتوقع نجاح شخصية فدوى بمسلسل البرنس، متابعة وانا بشتغل كنت خايفة من الشخصية وكنت بسأل محمد عن ادائي طول الوقت.









وأضافت مازحة،" وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية "بسمة وهبة"،: انا بشتغل مع مؤلف صعب جدا..محمد سامي مخرج سهل بس مؤلف صعب جدا.وأضافت مازحة،" محمد سامي ومفترى وديكتاتور، وعشان كدا لازم تبقي حافظة دورك صم وهو كاتب كل كلمة وكل تفصيله في المسلسل".





وأوضحت، "كانت خايفة أن الناس تكره شخصية فدوى عشان طريقتها ودا كان أول تخوف ليا من الشخصية، ولكن محمد سامي شجعني وقالي الشخصية هتتعشق".









ولفتت روجينا إلي "أنها مذاكرتش وانا في رابعة معهد فنون مسرحيه زي ما ذاكرت الشخصية دي".





وأكدت على أن زوجها الممثل أشرف ذكي دائما ما كان يقدم لها الدعم والتشجيع وكان واثق جدا في المخرج محمد سامى.









وعقبت: كان هناك صراع بيني وبين شخصية فدوى من أول مشهد، كان في رهان بين روجينا وفدوى في الحقيقة.