الإسكان: لابد من وجود صف ثان وثالث من الشباب بالوزارات الحكومية..فيديو

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية، إنه لا وجود لما يسمى بـ النجاح الفردي، لافتا إلي أن النجاح بيتم من خلال وجود مجموعة كبيرة بينها توازن.
وأوضح "عباس"، خلال حواره ببرنامج "بناة المستقبل"، المذاع على قناة "المحور"، دائما ما كان يتواجد فجوات بين القيادات الكبيرة و الشباب، لافتا إلي عدم وجود صف ثاني أو ثالث في الوزارات الحكومية، متابعا: هناك فئة عمريه ماسكة المناصب العليا من مدير عام وانت طالع ..وبعد كدا الشباب بمسكوا".
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وأضاف أن هيئة التنسيق الحضاري متخصصة أكثر عن التنسيق، أما هيئة التخطيط العمراني مسئولة عن إعداد المخططات القومية على مستوى الجمهورية بالكامل.
وأشار إلي أن حاليا إلى وجود ربط بين المدن الجديدة والقائمة، متابعا: "زمان كانا نلاقي المدن الجديدة شغالة بمعزل عن القائمة".
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وأكد معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية، على ضرورة إيجاد صف ثان وثالث، حتى يتأقلموا، معقبا: شئت أم ابيت هيحصل تغيير".
وأضاف أن هيئة التنسيق الحضاري متخصصة أكثر عن التنسيق، أما هيئة التخطيط العمراني مسئولة عن إعداد المخططات القومية على مستوى الجمهورية بالكامل.
وأشار إلي أن حاليا إلى وجود ربط بين المدن الجديدة والقائمة، متابعا: "زمان كانا نلاقي المدن الجديدة شغالة بمعزل عن القائمة".
ولفت إلي أن قديما لم يكن يوجد تخطيط عمراني ولكن حاليا يوجد لدينا تخطيط وخطة قومية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلي أن الخطة القومية ينقسم بداخلها كيفية التعامل مع المدن القايمة، مثل إعادة تأهيل ماسبيرو وأسكندرية وترعة المحمودية، بالإضافة إلي الخططت المتخصصة بالمدن الجديدة