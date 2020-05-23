الإسكان: لابد من وجود صف ثان وثالث من الشباب بالوزارات الحكومية..فيديو





ولفت إلي أن قديما لم يكن يوجد تخطيط عمراني ولكن حاليا يوجد لدينا تخطيط وخطة قومية على مستوى الجمهورية.





وأشار إلي أن الخطة القومية ينقسم بداخلها كيفية التعامل مع المدن القايمة، مثل إعادة تأهيل ماسبيرو وأسكندرية وترعة المحمودية، بالإضافة إلي الخططت المتخصصة بالمدن الجديدة



