نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي يصل الرياض في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

بدأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة العراقي الدكتور علي علاوي والوفد المرافق له الليلة، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه كان في استقبال الوفد العراقي في مطار الملك خالد الدولي، بالرياض، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.