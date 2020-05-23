AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي يصل الرياض في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

السبت 23/مايو/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
بدأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة العراقي الدكتور علي علاوي والوفد المرافق له الليلة، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه كان في استقبال الوفد العراقي في مطار الملك خالد الدولي، بالرياض، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تخصص 50 مليار ريال إضافية للقطاع الخاص بسبب كورونا

رسميا.. البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي

رئيس البرلمان العربي يرحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الكاظمي

العراق.. وزير المالية يتسلم وزارة النفط بالوكالة في حكومة كاظمي

ترشيحاتنا

خالد الغندور يفتح النار على مصطفى فهمي: خسرت مصر لقب القرن علشان الأهلي..فيديو

لو مسافر قبل العيد .. تعرف على مواعيد القطارات اليوم السبت

حكم صيام الست من شوال قبل قضاء فوائت رمضان .. دار الإفتاء تجيب

بـ بنطلون مقطع.. نادية الجندى تطل على متابعيها

فاروق جعفر: الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات .. فيديو

أحمد عزت.. من طفل بـ ليالي الحلمية إلى شيخ في الاختيار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020

حالة نادرة .. امرأة تضع 4 توائم متطابقين 100% | صور

أشهر أكلات عيد الفطر .. 7 أضرار لتناول الرنجة