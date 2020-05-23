الشؤون الكويتية: لا صحة لما يتردد عن إدارة نظام ميكنة الوزارة من خارج البلاد

نفت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية هناء الهاجري، صحة ما يتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، عن أن نظام الميكنة بالوزارة، يدار من خارج الكويت، مشددة على أن هذه المعلومات عارية من الصحة تماما.



وقالت الهاجري -في تصريح مساء اليوم الجمعة- إن قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، هي ملك للوزارة وموجودة في مراكزها الرئيسية لإدارة الرعاية الأسرية، وعلى أجهزة الخوادم الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية في غرف الحاسبات الرئيسية والاحتياطية.



وأضافت أن فريق الحاسب الآلي بالوزارة بقيادة مدير الإدارة، هو المشرف العام والقائم على المتابعة الفنية لجميع الأنظمة الآلية، بما فيها نظام ميكنة الرعاية الأسرية.