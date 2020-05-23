شيد حيلك يا بطل.. عزل قها توجه رسالة دعم لطالب توفي والده متأثرا بكورونا.. صور

لم يستسلم مصطفى صحبى أبو جبل، الطالب بالصف الثالث الثانوي ابن قرية كفر الدير مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية للمرض، بعد إصابته وأسرته بفيروس كورونا المستجد وحرص على دعم الأسرة والحجز داخل مستشفيات العزل لتلقى العلاج اللازم ولكن القدر لم يمهل والده قليلا للشفاء حيث توفى متأثرا بكورونا في مستشفى الحميات.









ورغم كل هذه الظروف ظل مصطفى داعما لأسرته ولحالتهم النفسية وتم نقلهم إلى مستشفى عزل قها من أجل استكمال العلاج وتعافيهم من فيروس كورونا دون التأثير بواقعة وفاة والده حتى أتم شفاءه وخرج من مستشفى قها للعزل الصحى.





من جانبه وجه مستشفى قها للحجر الصحي رسالة تقدير للطالب البطل مصطفى صبحي أبو جبل، الذي أصيب بفيروس كورونا وكل أسرته "والده وشقيقته وخاله وجدته وابن عمه وزوجة عمه".





وأضاف المستشفى أن والد مصطفى توفى متأثرا بكورونا في مستشفى الحميات قبل نقله وتم نقل الأسرة لمستشفى قها للحجر الصحي وتلقوا رعاية واهتمام.





وكان مصطفى بالنظر إلى شجاعته ومعنوياته العالية واهتمامه بدراسته حتى في وقت المحنة كأنه يرسل رسالة أننا أقوى من المرض وسننتصر عليه وأن المستقبل لنا بإذن الله.





واختتم البيان: "كلنا بندعيلك يا مصطفى شد حيلك يا بطل"، مشيرا إلى أن المستشفى لا ينسى بطولات المرضى بعد شفائهم وتظل تذكرهم وتدعو لهم.





كان مستشفى قها المركزي المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا، أعلن تعافي حالتين جديدتين من المرض بعد ثبوت سلبية حالتهما لمرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 223 حالة.





وكان الطاقم الطبي الرابع من أطباء وقطاع تمريض وإدارة وعمال مقر عملهم الذي استمر لمدة 14 يوما متصلة دون أي إصابات ودع المستشفى عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بهم ليتسلم العمل طاقم جديد اعتبارا من أمس الجمعة ولمدة 14 يوما مؤكدين عودتهم مرة أخرى لاستكمال المهمة، بعد انتهاء الطاقم الجديد من فترة عمله.