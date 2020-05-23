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أخبار العالم

مسئول إسرائيلي: الحرب مع الأردن شرط إلغاء اتفاقية السلام

السبت 23/مايو/2020 - 09:37 ص
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، السبت، تصريحات مثيرة لمسئول إسرائيلي حول شن حرب مع الأردن كشرط أساسي لإلغاء اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق "إيلان بيكر"، الذي شارك في كتابة نص اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، إن المملكة الأردنية لن تتمكن من إلغاء اتفاقية الموقعة بين البلدين إلا بخوض الحرب.


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وأضاف أن "اتفاقية السلام بين البلدين تنص في المادة 2 على الاعتراف المتبادل بالسيادة وسلامة الأراضي بين الأردن وإسرائيل، والاستقلال السياسي للطرفين".


وأوضح أن "اتفاقية السلام لا تنص على تاريخ انتهاء، ولا يمكن إلغاؤها إلا بالحرب".


واختتم بأن "الأردن لن تلغي اتفاقية السلام مع إسرائيل حال ضم الاحتلال لـ أجزاء من الضفة الغربية لأن الضفة لا تشكل عملا عدوانيا ضد سيادته أو سلامة الأراضي الأردنية".
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