وزيرة التعاون الدولي: الاعتماد على التكنولوجيا يوفر حلولا لمستقبل مستدام لمصر والتقدم نحو اقتصاد أكثر تنافسية

التعاون الدولي أن الاعتماد على التكنولوجيا يوفر حلولا لمستقبل مستدام لمصر، ويقود نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولا، كما يعد فرصة لريادة الأعمال والابتكار والإبداع. أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرةأن الاعتماد على التكنولوجيا يوفر حلولا لمستقبل مستدام لمصر، ويقود نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولا، كما يعد فرصة لريادة الأعمال والابتكار والإبداع.





"آفاق البحث العلمي واقتصاد المعرفة في الوطن العربي"، بحضور الدكتور طلال أبو غزالة، الرئيس والمؤسس لمجموعة طلال ٔابو غزالة العالمية، وأدار الجلسة، حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. كان ذلك أثناء مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة حوارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نظمها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور 1000 مشارك من المنطقة، بعنوانفي الوطن العربي"، بحضور الدكتور طلال أبو غزالة، الرئيس والمؤسس لمجموعة طلال ٔابو غزالة العالمية، وأدار الجلسة، حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.





فيروس كورونا كوفيد -19 وذلك لقدرتهم على التكيف بسرعة، واكتساب ميزة تنافسية فى مجال الابتكار. وأكدت الوزيرة، أهمية الدور القوي لاقتصاد المعرفة وأهمية البنية التحتية فى مجال التكنولوجيا في تعزيز الإنتاجية ورأس المال البشري، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم أكبر عدد من الشباب في العالم، والذين يمكن الاستفادة منهم فى أوقات الأزمات مثل الأزمة الحالية لتفشيوذلك لقدرتهم على التكيف بسرعة، واكتساب ميزة تنافسية فى مجال الابتكار.





وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية مواصلة الجهود فى إنشاء أنظمة تعليمية ذكية فى المنطقة، والاستمرار فى تفعيل مبادرات الذكاء الاصطناعى التي تركز على التكنولوجيا.





وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تواصل العمل بشكل وثيق مع شركائها متعددى الأطراف و الثنائيين بشأن التعاون الإنمائى للنهوض بالصناعات لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة ، وأيضا من خلال تقديم المساعدة الفنية لتطوير القدرات وتنمية المهارات ولاسيما المهارات المطلوبة للصناعات الحديثة.





الحكومة المصرية تشدد على أهمية الإستثمار في البنية التحتية لاستكمال الإصلاحات فى مجال التعليم التي يتم تنفيذها لتحقيق رؤية مصر 2030. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنتشدد على أهمية الإستثمار في البنية التحتية لاستكمال الإصلاحات فى مجال التعليم التي يتم تنفيذها لتحقيق رؤية مصر 2030.





وحول مساهمة المرأة فى اقتصاد المعرفة في الوطن العربي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن مشاركة المرأة أمر بالغ الأهمية خاصة أنها تشارك بنسبة 41 % فى الأبحاث العلمية في المنطقة العربية، وفى مصر بنسبة 45 %.





المجلس القومى للمرأة، بهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتشجيع المزيد من النساء على تقلد مناصب قيادية، وسد الفجوات في الأجور، و ضمان حصول النساء على المهارات اللازمة لمستقبل العمل وخصوصا في ظل الثورة الصناعية الرابعة. ولفتت الوزيرة أن مصر هى أول دولة فى المنطقة العربية تطلق مع منتدى الاقتصاد العالمى مشروع ”مسرع سد الفجوة بين الجنسين في مصر، والذي تم بالتعاون مع، بهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتشجيع المزيد من النساء على تقلد مناصب قيادية، وسد الفجوات في الأجور، و ضمان حصول النساء على المهارات اللازمة لمستقبل العمل وخصوصا في ظل الثورة الصناعية الرابعة.





من جانبه، أثنى الدكتور طلال أبو غزالة، الرئيس و المؤسس لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية على قيام القيادة المصرية بوضع بنية تحتية رقمية وقيام الحكومة المصرية بتوزيع تابلت لكافة الطالب فى المدارس، مشيرا إلى أن استثمار الدول الحقيقى هو بناء البنية التحتية الرقمية.





مجلس الدول العربية بحيث تستفيد الدول العربية من بعضها وتقوم بالتجارة الرقمية، مشيرا إلى أن فيروس كورونا ساهم فى جعل الدول العربية تمارس كافة أنشطتها عن بعد. ودعا "أبوغزالة" مصر لقيادة مشروع انشاء وحدة عربية رقمية بالتنسيق معبحيث تستفيد الدول العربية من بعضها وتقوم بالتجارة الرقمية، مشيرا إلى أن فيروس كورونا ساهم فى جعل الدول العربية تمارس كافة أنشطتها عن بعد.





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