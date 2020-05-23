3 فئات ممنوعة من تناول الرنجة في العيد.. هل أنت منها؟

يعتاد المصريون على تناول الاسماك المملحة والرنجة وفي العيد ولكن هناك بعض الاشخاص الممنوعين من تناول هذه الاسماك وخصوصا للحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، قد يكون من الأفضل تجنب الأسماك المدخنة الباردة.





وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، ببعض الأشخاص الضعفاء بالابتعاد عن الأسماك المدخنة الباردة اذا كانت غير معلبة أو مستقرة على الرف أو مطبوخة إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 165 درجة.





كل هذا يعني أن الأسماك مصدر بروتين ممتاز ، وأكثر صحة بشكل عام من اللحوم الحمراء ، إذا كنت لا تستطيع العيش بدون سمك السلمون المدخن ، فتأكد من الاحتفاظ به في الثلاجة بشكل صحيح، وشرائه من مصدر موثوق به ، واستهلاكه بحلول تاريخ "الاستخدام بحلول".





وإذا كنت تأكله كثيرًا ، فتأكد من موازنة كل هذا الصوديوم بالكثير من الفواكه والخضروات. الاعتدال هو مفتاح الحل.



