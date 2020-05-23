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3 فئات ممنوعة من تناول الرنجة في العيد.. هل أنت منها؟

السبت 23/مايو/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتاد المصريون على تناول الاسماك المملحة والرنجة وفي العيد ولكن هناك بعض الاشخاص الممنوعين من تناول هذه الاسماك وخصوصا للحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، قد يكون من الأفضل تجنب الأسماك المدخنة الباردة. 

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، ببعض الأشخاص الضعفاء بالابتعاد عن الأسماك المدخنة الباردة اذا كانت غير معلبة أو مستقرة على الرف أو مطبوخة إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 165 درجة.

كل هذا يعني أن الأسماك مصدر بروتين ممتاز ، وأكثر صحة بشكل عام من اللحوم الحمراء ،  إذا كنت لا تستطيع العيش بدون سمك السلمون المدخن ، فتأكد من الاحتفاظ به في الثلاجة بشكل صحيح، وشرائه من مصدر موثوق به ، واستهلاكه بحلول تاريخ "الاستخدام بحلول". 

وإذا كنت تأكله كثيرًا ، فتأكد من موازنة كل هذا الصوديوم بالكثير من الفواكه والخضروات. الاعتدال هو مفتاح الحل.

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح في نظامك الغذائي إلى ارتفاع ضغط الدم ، وهو عامل خطر لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

شيء آخر يجب أخذه في الاعتبار هو المواد الحافظة للنترات والنتريت ، وهي منتجات ثانوية لعملية التدخين وغالبًا ما تتم إضافتها لمنع الليستريا وغيرها من مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء ، بالإضافة إلى الحفاظ على لون اللحم. 

تحدث النترات بشكل طبيعي في الطبيعة  على سبيل المثال ، مسحوق الكرفس - ولكن بمجرد دخولها إلى الجهاز الهضمي ، فإنها تتحول إلى نتريت. في ظروف معينة في جسم الإنسان ، يمكن أن تتحول النتريت إلى جزيئات تسبب السرطان. على الرغم من أن مدة صلاحيتها أقصر.

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3 فئات ممنوعة من تناول الرنجة في العيد.. هل أنت منها؟

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