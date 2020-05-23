علماء تايوان يبدأون تجارب بشرية على لقاح ضد كورونا الخريف المقبل

أعلن نائب رئيس تايوان لاي تشينج تي، عن أن العلماء التايوانيين يخططون لبدء تجارب بشرية على لقاح محتمل ضد فيروس كورونا الخريف المقبل.
وزار لاي تشيج تي، الجمعة، مختبرا للمعاهد الوطنية للبحوث الصحية في بلدة تشونان في مقاطعة مياولي الشمالية، وتحدث إلى المتخصصين الذين يشاركون مباشرة في أبحاث الفيروسات وتطوير اللقاحات.
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وقال نائب رئيس تايوان في تدوينة له على حسابه على موقع فيسبوك "زرت المعاهد الوطنية للبحوث الصحية ومصنع تصنيع اللقاحات لفهم التقدم الذي تم إحرازه في هذه المرحلة في بحث وتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، وسيتم إجراء التجارب البشرية في خريف العام الجاري" .
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 5200000، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، وتحتل الولايات المتحدة صدارة قائمة الدول الأكثر تضررا حيث يوجد أكثر من 1600000 مصاب، بينما احتلت البرازيل الآن المركز الثاني، بأكثر من 330000 حالة مؤكدة.
وفي الوقت الحالي، بلغ عدد الوفيات العالمية بسبب الفيروس 338183
وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بأكثر من 96000 حالة وفاة ، تليها المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
ولا تزال نيويورك هي المدينة الأكثر تضررا من الوباء، مع ما يقرب من 200000 مصاب و 21086 حالة وفاة بفيروس كوفيد 19.