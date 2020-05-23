علماء تايوان يبدأون تجارب بشرية على لقاح ضد كورونا الخريف المقبل

تايوان لاي تشينج تي، عن أن العلماء التايوانيين يخططون لبدء تجارب بشرية على لقاح محتمل ضد فيروس كورونا الخريف المقبل. أعلن نائب رئيس لاي تشينج تي، عن أن العلماء التايوانيين يخططون لبدء تجارب بشرية على لقاح محتمل ضدالخريف المقبل.





وزار لاي تشيج تي، الجمعة، مختبرا للمعاهد الوطنية للبحوث الصحية في بلدة تشونان في مقاطعة مياولي الشمالية، وتحدث إلى المتخصصين الذين يشاركون مباشرة في أبحاث الفيروسات وتطوير اللقاحات.





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وقال نائب رئيس تايوان في تدوينة له على حسابه على موقع فيسبوك "زرت المعاهد الوطنية للبحوث الصحية ومصنع تصنيع اللقاحات لفهم التقدم الذي تم إحرازه في هذه المرحلة في بحث وتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، وسيتم إجراء التجارب البشرية في خريف العام الجاري" .



