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ديني

ننشر حصاد أنشطة مؤسسة طابة الثقافية برئاسة الجفري طوال رمضان

السبت 23/مايو/2020 - 11:06 ص
الجفري
الجفري
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محمود ضاحي
قدمت مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات برئاسة الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، عددا من الأنشطة الثقافية طوال شهر رمضان.

مع بدايات أزمة كورونا COVID 19 تفاعلت مؤسسة طابة مع الحدث وتوجيهات بتطبيق الإجراءات الساعية إلى الحفاظ على سلامة وصحة وذوي الموظفين قررت إدارة المؤسسة ترتيب العمل من خارج المكتب مع الاهتمام بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروس.

وضاعفت مؤسسة طابة تفاعلها عبر العالم الرقمي، فقدمت عدة لقاءات وورش عمل عبر العالم الافتراضي، فقدمت وحدة الدراسات البحثية حلقة نقاشية بعنوان: "كورونا والعالم الافتراضي" والتي ناقشت العلاقة الارتباطية بين ما فرضته جائحة كورونا والاتجاه نحو مزيد من التفاعل الافتراضي، وهو ما انعكس بشكل واضح على مجمل مناحي الحياة.

وقدمت مبادرة سؤال المعنية بالإجابة على الأسئلة الوجودية الفلسفية لدى الشباب محاضرة بعنوان: كورونا وأسئلة الحكمة من الفعل الإلهي» ألقاها الشيخ مصطفى ثابت باحث رئيسي بمؤسسة طابة ومدير مبادرة سؤال، كما قدمت محاضرة بعنوان: "الإنسان في عصر ما بعد المابعديات، نظرة إلى المستقبل" قدمتها الدكتوره عزة رمضان الباحثة في المبادرة مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعقدت لقاء شبابيا للإجابة على أسئلة الشباب مع الدكتور. وليد مسعد، وطرحت مبادرة سند المعنية بتفكيك الفكر المتطرف باسم الدين، محاضرة لإطلاق بحث حول مفهوم الجاهلية قدمها الباحث  شعيب حبيلة.

ولروحانيات الشهر الفضيل حظ من أنشطة طابة فقدمت مبادرة تزكية وعمارة محاضرة عن بعد تزامنا مع الاستعدادا لنفحات الشهر الفضيل قدمت بعنوان: "مشاهد من استعداده - صلى الله عليه وآله وسلم - لاستقبال العشر الأواخر من رمضان"، والتي كانت حول خيرية هذه الليالي المباركة، وما فيها من البركات والفضائل، واستعداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها، وحاله فيها واجتهاده في العبادة خلالها، وكيف يمكن للمسلم أن يغتنم هذه الأوقات المباركات.

وفي الإنتاج المرئي قدمت مؤسسة طابة حزمة متنوعة من المرئيات التوعوية عبر سلاسل مختلفة، فقدمت سلسلة "الإنسانية قبل التدين" هي حلقات قصيرة بعرض فن اللصق المُصوَّر "collage art" ومقتطفة من مضمون كتاب "الإنسانية قبل التدين" للحبيب علي الجفري، وقدمت مبادرة تزكية وعمارة سلسلة بعنوان "فرحة رمضان" والذي ركز على الفرح بالضيف الكريم مع جملة من الآداب والهدي النبوي المطلوبة لا سيما في الظرف الراهن لجائحة كورونا، وقدمت مبادرة سؤال سلسلة بعنوان: الحلقة المفقودة، وأطلقت شبكة سند الفلم الحادي عشر "شهيد الإحياء والبناء" من سلسلة الثمن المدفوع التي تهدف لتوثيق تضحيات العلماء والصالحين في مواجهة الفكر المتطرف باسم الدين.
ننشر حصاد أنشطة مؤسسة طابة الثقافية برئاسة الجفري طوال رمضان
ننشر حصاد أنشطة مؤسسة طابة الثقافية برئاسة الجفري طوال رمضان
ننشر حصاد أنشطة مؤسسة طابة الثقافية برئاسة الجفري طوال رمضان
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