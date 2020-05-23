برلمانية: البطاطس فى متناول المواطن ولا تحتاج لإحلالها بدل الأرز فى بطاقات التموين

قالت النائبة جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن المواطن لا يستطيع أن يستغنى عن البطاطس أو الأرز لأنهما سلعتان مكملتان للمواطن.





وأضافت جواهر الشربينى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لايمكن أن تحل البطاطس محل الأرز فى بطاقات التموين، وإذا كان هناك مقترح بشأن ذلك فلابد من تحديد الآلية التى سيتم وضعها لتنفيذ هذا المقترح.





وأوضحت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن البطاطس يتم بيعها بالسعر العادى والذى يعتبر فى متناول المواطنين، وبالتالى لا تحتاج إلى ضمها لبطاقات التموين، قائلة: "كيلو الأرز بـ7 جنيهات وكيلو البطاس بـ2 جنيه".





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