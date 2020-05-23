برلمانية: البطاطس فى متناول المواطن ولا تحتاج لإحلالها بدل الأرز فى بطاقات التموين

قالت النائبة جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن المواطن لا يستطيع أن يستغنى عن البطاطس أو الأرز لأنهما سلعتان مكملتان للمواطن.
وأضافت جواهر الشربينى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لايمكن أن تحل البطاطس محل الأرز فى بطاقات التموين، وإذا كان هناك مقترح بشأن ذلك فلابد من تحديد الآلية التى سيتم وضعها لتنفيذ هذا المقترح.
وأوضحت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن البطاطس يتم بيعها بالسعر العادى والذى يعتبر فى متناول المواطنين، وبالتالى لا تحتاج إلى ضمها لبطاقات التموين، قائلة: "كيلو الأرز بـ7 جنيهات وكيلو البطاس بـ2 جنيه".
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وكانت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام محمد عبد الستار، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، طالبت بدعم الفلاح والمزارعين خلال الفترة القادمة، بعد تراجع دخل العاملين بالقطاع الزراعي وتدهور مستويات معيشتهم بشكل كبير، وأنه لولا وجود تضامن اجتماعي قوي بين أهالي الريف في أوقات الأزمات، مما يساعد على تكيفهم مع الأوضاع الحالية، لأصاب الفلاحين ضرر كبير ولا يعني ذلك عدم تأثرهم سلبا، ولكنه يعني القدرة على التعايش مع تداعيات أي أزمة بأضرار أقل.
وأكد محمد عبد الستار، النقيب العام للفلاحين، أهمية أن تكون الحوافز الاقتصادية للمزارعين مكون أصيل في السياسات الزراعية، سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى، خاصة أن المزارع يتخذ قراراته الإنتاجية والتسويقية بناء على تحليل التكلفة والعائد المرتبط بكل منها، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة الزراعية والتركيب المحصولي في مصر.
وطالب محمد عبد الستار بتأمين احتياجات مصر من المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح، من خلال زراعته في المناطق الساحلية بحيث يمكن زيادة الرقعة الزراعية دون أن يكون على حساب الزراعات الأخرى، تحسبا لأي ارتفاعات مستقبلية في الأسعار أو أي قيود تصديرية على المحاصيل الاستراتيجية.
وقال نقيب عام الفلاحين، في تصريحات له، إنه لا بد من النظر في إحلال البطاطس محل الأرز في بطاقات التموين لمدة شهرين أو ثلاثة فقط للحد من استيراد الأرز، والاستفادة من وفرة الإنتاج المحلي من البطاطس هذا العام.