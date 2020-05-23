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برلمان

لصعوبة تخزينها.. برلماني يرفض مقترح إحلال البطاطس بدلا من الأرز في بطاقات التموين

السبت 23/مايو/2020 - 11:49 ص
البطاطس
البطاطس
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معتز الخصوصى
أكد النائب العمدة صبري، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن الظروف الحالية تتطلب ضرورة دعم الحكومة للفلاح فى شراء المحاصيل الإستراتيجية بأسعار توفر هامش ربح للفلاح، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأسمدة.

ورفض صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" مقترح النقابة العامة للفلاحيين الزراعيين بإحلال البطاطس بدل الأرز فى بطاقات التموين، مشيرا إلى أنه من الصعب تطبيق هذا المقترح نظرا لصعوبة تخزين البطاطس ودعم وجود مكان يستوعب تخزين كميات كبيرة من البطاطس.

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وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن تخزين البطاطس بكميات كبيرة سيؤدى إلى زيادة نسبة الهالك منها، على عكس الأرز والذى من السهل تخزينه لأنه جاف.

وكانت قد ناشدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة دعم الفلاح والمزارعين خلال الفترة القادمة، بعد تراجع دخل العاملين بالقطاع الزراعي وتدهور مستويات معيشتهم بشكل كبير، وأنه لولا وجود تضامن اجتماعي قوي بين أهالي الريف في أوقات الأزمات، مما يساعد على تكيفهم مع الأوضاع الحالية، لأصاب الفلاحين ضرر كبير ولا يعني ذلك عدم تأثرهم سلبا، ولكنه يعني القدرة على التعايش مع تداعيات أي أزمة بأضرار أقل.

وأكد محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين،علي أهمية أن تكون الحوافز الاقتصادية للمزارعين مكون أصيل في السياسات الزراعية، سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى، خاصة وأن المزارع يتخذ قراراته الإنتاجية والتسويقية بناء على تحليل التكلفة والعائد المرتبط بكل منها،مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة الزراعية والتركيب المحصولي في مصر.

وطالب نقيب الفلاحين الزراعيين بتأمين احتياجات مصر من المحاصيل الإستراتيجية وأهمها القمح، من خلال زراعته في المناطق الساحلية بحيث يمكن زيادة الرقعة الزراعية دون أن يكون على حساب الزراعات الأخرى، تحسبا لأي ارتفاعات مستقبلية في الأسعار أو أي قيود تصديرية  علي المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف نقيب عام الفلاحين، في تصريحات له، أنه لا بد من النظر في إحلال البطاطس محل الأرز في بطاقات التموين لمدة شهرين أو ثلاثة فقط للحد من استيراد الأرز، والاستفادة من وفرة الإنتاج المحلي من البطاطس هذا العام.
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