فيديو جديد لواقعة إعدام هشام عشماوي الحقيقي.. شاهد

نشر الفنان أحمد العوضي فيديو جديدا لواقعة إعدام هشام عشماوي الحقيقي بعد إلقاء السلطات الليبية القبض عليه وإعادته إلى مصر.









علق أحمد العوضي على الفيديوهات من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلًا: "واتنين كمان من أجل حق الشهدا".









وجسد العوضي دور عشماوي في مسلسل "الاختيار".



