فيديو جديد لواقعة إعدام هشام عشماوي الحقيقي.. شاهد

نشر الفنان أحمد العوضي فيديو جديدا لواقعة إعدام هشام عشماوي الحقيقي بعد إلقاء السلطات الليبية القبض عليه وإعادته إلى مصر.
علق أحمد العوضي على الفيديوهات من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلًا: "واتنين كمان من أجل حق الشهدا".
وجسد العوضي دور عشماوي في مسلسل "الاختيار".
تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.
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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.