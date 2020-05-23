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أخبار العالم

رد فعل روسيا على انسحاب أمريكا من اتفاقية الأجواء المفتوحة

السبت 23/مايو/2020 - 12:51 م
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
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على صالح
تعهدت روسيا بالحفاظ على معاهدة الأجواء المفتوحة التي تتيح للدول القيام برحلات مراقبة فوق أراضي بعضها البعض في رد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخروج من الاتفاقية المتعددة الأطراف.

وحذر سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي امس الجمعة من أن انسحاب الولايات المتحدة من شأنه أن يقوض الأمن العالمي ويعني أنه لا يوجد أمل كبير في بقاء اتفاق منفصل لتحديد الأسلحة النووية - آخر اتفاق دفاع متبقي بين البلدين - على قيد الحياة.


وقال ريابكوف لمنتدى نقاش على الإنترنت، "سنعمل لصالح الحفاظ على معاهدة الأجواء المفتوحة؛ إنه أمر مهم وقيم ، مضيفًا أنه حريص على مقابلة أكبر مسؤول أمريكي لمراقبة الأسلحة.

وقال ترامب الخميس إن الولايات المتحدة ستخرج من معاهدة الأجواء المفتوحة حتى تلتزم روسيا بشروطها. 

واضاف: لقد أزعج القرار الحلفاء الأوروبيين ، الذين اعتبروه حاسمًا لأمن القارة ، لا سيما لأنه يمكّنهم من مراقبة الانتشار العسكري الروسي. 

وأجرت دول الناتو محادثات يوم الجمعة بشأن هذا الأمر. 

وقال التحالف الغربي في بيان: عودة روسيا إلى الامتثال هي أفضل طريقة للحفاظ على فوائد المعاهدة.

ونفى ريابكوف المزاعم الأمريكية بأن روسيا انتهكت اتفاق الأجواء المفتوحة برفض السماح برحلات جوية فوق منطقة بحر البلطيق المدججة بالسلاح في كالينينغراد ، وكذلك على طول الحدود الروسية مع جورجيا وحول التدريبات العسكرية.

وقال ريابكوف إن الانسحاب الأمريكي يعني أن معاهدة البداية الجديدة، وهي اتفاقية ثنائية تحدد عدد الرؤوس الحربية النووية التي يمتلكها البلدان ، معرضة للخطر أيضًا. 

واضاف: أنا شخصيا أقيم فرص أن تصبح  المعاهدة الجديدة سارية المفعول بعد 5 فبراير 2021

وتسمح المعاهدة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002 وتضم 35 دولة، لروسيا ومعظم أعضاء الناتو بالقيام برحلات مراقبة فوق أراضي بعضهم البعض للتحقق من نشر القوات والأسلحة. 

وقد تم التوقيع عليها في محاولة لزيادة الثقة بين التحالف العسكري الغربي وموسكو بعد نهاية الحرب الباردة.

وأمام الدول الأوروبية الآن ستة أشهر لإنقاذ المعاهدة قبل سريان إشعار أمريكي رسمي بالانسحاب.

وفي بيان مشترك يوم الجمعة ، قال وزراء خارجية عشر دول أوروبية - بلجيكا وجمهورية التشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وإسبانيا والسويد - إنهم أعربوا عن أسفهم لقرار الولايات المتحدة، لكنهم أضافوا أنهم يشاركون مخاوفهم حول تنفيذ بنود المعاهدة من قبل روسيا.

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