أمريكا تتهم روسيا بخرق معاهدة الأجواء المفتوحة

اتهم وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، روسيا، أمس الأربعاء بانتهاك اتفاقية الأجواء المفتوحة التي تهدف لتعزيز الشفافية والثقة بين جيشي البلدين.





وقال اسبر خلال جلسة استماع في الكونجرس إن روسيا تمنع مقاتلات الولايات المتحدة من التحليق فوق مدينة كالينينجراد المطلة على بحر البلطيق وايضا بالقرب من جورجيا، كما تنص الاتفاقية الموقعة منذ 18 عاما.





والاتفاقية التي وقعت عليها 34 دولة تسمح لجيش كل دولة بإجراء طلعات مراقبة جوية فوق أراضي الدولة الأخرى بعد وقت قصير من اعطاء اشعار بذلك.





يمكن للطائرة مسح المنطقة التي تحلق فوقها وجمع المعلومات والصور للمنشآت والأنشطة العسكرية.





والهدف من هذه الفكرة انه بقدر ما تعرف الجيوش أكثر عن بعضها البعض، فإن فرص اندلاع نزاعات عسكرية تصبح أقل.



