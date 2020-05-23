أمريكا تعفي الرياضيين الدوليين من إجراءات حظر كورونا

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس

قررت إعفاء الرياضيين الدوليين من إجراءات حظر دخول أراضيها المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.