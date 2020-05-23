أمريكا تعفي الرياضيين الدوليين من إجراءات حظر كورونا

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إعفاء الرياضيين الدوليين من إجراءات حظر دخول أراضيها المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
وفي مارس الماضي، أعلن ترامب تجميد حركة السفر من أوروبا والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا وأيرلندا إلى الولايات المتحدة ضمن مجموعة إجراءات لمكافحة فيروس كورونا.
وقفزت البرازيل للمرتبة الأولى للدول الأكثر في عدد الإصابات المسجلة بـ"كوفيد-19"، لتحل محل الولايات المتحدة وتلتها وروسيا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 5 ملايين حالة إصابة.