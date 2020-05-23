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أخبار العالم

أمريكا تعفي الرياضيين الدوليين من إجراءات حظر كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 04:19 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إعفاء الرياضيين الدوليين من إجراءات حظر دخول أراضيها المتعلقة بفيروس كورونا المستجد. 

وفي مارس الماضي، أعلن ترامب تجميد حركة السفر من أوروبا والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا وأيرلندا إلى الولايات المتحدة ضمن مجموعة إجراءات لمكافحة فيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة 1260 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وقفزت البرازيل للمرتبة الأولى للدول الأكثر في عدد الإصابات المسجلة بـ"كوفيد-19"، لتحل محل الولايات المتحدة وتلتها وروسيا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 5 ملايين حالة إصابة.


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