زيادة كبيرة في وفيات وإصابات فيروس كورونا في البرازيل

سجّلت السلطات الصحية في البرازيل 1001 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





كما أعلنت البرازيل تسجيل 20803 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البرازيل إلى 330890 حالة.





وبذلك تحتل البرازيل المرتبة الثانية في معدل الإصابات بفيروس كورونا بدلا من روسيا.





فيما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل 21048 حالة وفاة.



