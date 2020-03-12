ترامب يعلن وقف السفر لـ أوروبا لمدة شهر بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه أصدر قرارًا بتعليق رحلات الطيران من وإلى أوروبا لمدة شهر اعتبارًا من غدٍ، الجمعة؛ بسبب فيروس كورونا.
وأضاف ترامب ، خلال مؤتمر صحفي بثه البيت الأبيض، "الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا وسجلنا انخفاضًا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية".
وتابع "خصصنا أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا وسوف نوفر العلاج المجاني للمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وخطر الفيروس لا يزال متدنيًا".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن قرار حظر السفر إلى أوروبا لا يشمل بريطانيا، مضيفًا "ما يحدث بسبب فيروس كورونا ليس أزمة مالية".