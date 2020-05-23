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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: لقاح كورونا نهاية العام الجاري

السبت 23/مايو/2020 - 01:38 م
وزير الدفاع الامريكي
وزير الدفاع الامريكي
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على صالح
قال وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، مارك إسبر، إن لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لعلاج الأمريكيين من الممكن أن يتم تطويره بحلول نهاية العام الجاري 2020.

وتوسع «إسبر» في تعليقاته من المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض، قال فيه إن وزارة الدفاع «ستقدم» لقاحًا بحلول نهاية العام الجاري للمرض الذي أصاب أكثر من 1.5 مليون أمريكي حتى الآن، وتسبب في 94729 حالة وفاة في الولايات المتحدة، ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز.


وقال إسبر: "إنه أمر ممكن تمامًا، وقد تحدثت مع خبراءنا الطبيين حول هذا الأمر".

وأضاف: نحن واثقون تمامًا من أنه يمكننا القيام بذلك.

وتابع "انظر، وزارة الدفاع كانت على رأس مكافحي فيروس كورونا منذ الأيام الأولى، لقد كنا في قتال مع هذا المرض منذ أواخر يناير عندما كنا نعيد الأمريكيين من الصين لأول مرة". 

واستطرد: لقد كنا في الطليعة وفي المعركة منذ اليوم الأول، وهذه هي المرحلة التالية من هذه المعركة، وسنقدم اللقاحات في الوقت المحدد.
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