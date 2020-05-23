في وداع شهر رمضان.. معلومات عن أغنية تم البدر بدري

حققت أغنية "تم البدر بدري" لـ شريفة فاضل ، نجاحا كبيرا جدًا منذ وقت طرحها، وأصبحت بمرور السنوات أشبه بالتراث المصري الأصيل.





تقول كلمات الأغنية: "تم البدر بدري والأيام بتجري .. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام .. حيانا هلالك ردينا التحية .. زهانا جمالك بالطلعة البهية .. دي فرحة سلامك والا وداع صيامك .. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام .. يا ضيف و قته غالي و خطوة عزيزة .. حبك حب عالي في الروح و الغريزة .. أيامك قليلة و الشوق مش قليل .. و الغيبة طويلة ع الصبر الجميل .. لسه بدري حبة يتملا الأحبة .. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام".





اقرأ أيضًا:





وقال الشاعر عبد الفتاح مصطفى، في مجلة صباح الخير في العدد الصادر عام 1965: " جلست يوما وكتبت تلك الكلمات ثم قدمتها للإعلامي وجدي الحكيم وكان آنذاك يشغل منصب مراقبا للموسيقي والغناء بالإذاعة واعجب بها الحكيم وعرض كلماتها علي المطربة شريفة فاضل لتتحمس بها وقدمتها للموسيقار عبد العظيم عبد الحق الذي لحنها في يومين فقط بشقته بالعباسية".



