AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في وداع شهر رمضان.. معلومات عن أغنية تم البدر بدري

السبت 23/مايو/2020 - 02:34 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "تم البدر بدري" لـ شريفة فاضل، نجاحا كبيرا جدًا منذ وقت طرحها، وأصبحت بمرور السنوات أشبه بالتراث المصري الأصيل.

تقول كلمات الأغنية: "تم البدر بدري والأيام بتجري .. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام .. حيانا هلالك ردينا التحية .. زهانا جمالك بالطلعة البهية .. دي فرحة سلامك والا وداع صيامك .. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام .. يا ضيف و قته غالي و خطوة عزيزة .. حبك حب عالي في الروح و الغريزة .. أيامك قليلة و الشوق مش قليل .. و الغيبة طويلة ع الصبر الجميل .. لسه بدري حبة يتملا الأحبة .. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام".

اقرأ أيضًا:

وقال الشاعر عبد الفتاح مصطفى، في مجلة صباح الخير في العدد الصادر عام 1965: "جلست يوما وكتبت تلك الكلمات ثم قدمتها للإعلامي وجدي الحكيم وكان آنذاك يشغل منصب مراقبا للموسيقي والغناء بالإذاعة واعجب بها الحكيم وعرض كلماتها علي المطربة شريفة فاضل لتتحمس بها وقدمتها للموسيقار عبد العظيم عبد الحق الذي لحنها في يومين فقط بشقته بالعباسية".

بينما قال الكاتب والصحفي مصطفي الضمراني في مقال له بجريدة الأهرام والذي كان قد حضر ولادة الأغنية: لقد تم تسجيل الأغنية باستديو 46 بالإذاعة وأذعيت في الثلث الأخير من رمضان وأصبحت الأغنية الوحيدة التي اذيعت في وداع شهر الصوم، مضيفا لقد رفضت شريفة فاضل تقاضي أي مبالغ كأجر لغنائها، حيث اعتبرتها أول أغنية دينية لها أما الشاعر عبد الفتاح مصطفى فقد تقاضي 15 جنيها كاجر لها وعبد العظيم عبد الحق تقاضي 35 جنيها لتلحين الأغنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى قمر وحميد الشاعري يشاركان في عزاء سامح العجمي.. صور

عميد موسيقية حلوان: تراث أغاني رمضان فى القلوب والأذهان

ترشيحاتنا

دعاء توديع شهر رمضان مستجاب

توقف حركة القطارات والمترو والسوبرجيت التاسعة مساء اليوم وحتى نهاية الأسبوع

17 سنة.. فتاة تعلن اغتصابها بالإكراه وتصويرها عارية.. شاهد

على متنها 24 ألف حاوية.. قناة السويس تستعد لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم

صحابي اغتصبوني وصوروني في نهار رمضان.. قصة فتاة التيك توك منة عبد العزيز

مدبولي يتفقد مشروعات بشرم الشيخ.. ويوجه بإنشاء مناطق خدمات لوجستية تتواكب مع افتتاح جامعة الملك سلمان

AdvertisementS

صحابي اغتصبوني وصوروني في نهار رمضان.. قصة فتاة التيك توك منة عبد العزيز

17 سنة.. فتاة تعلن اغتصابها بالإكراه وتصويرها عارية.. شاهد

بشرى سارة.. لقاح كورونا ad5 الصيني يحقق نتائج سريعة في المناعة ضد الفيروس

حظر التجول من 5 مساء.. هذه الإجراءات ستطبقها الحكومة خلال أسبوع العيد

ليست 15 جنيها.. الأزهر يحدد قيمة زكاة الفطر للأغنياء ومتوسطي المعيشة

فيديو جديد لواقعة إعدام هشام عشماوي الحقيقي.. شاهد

ناقوس خطر.. الصحة العالمية تحذر من بؤرة جديدة لتفشي كورونا

5 عبوات متفجرة وحزامان ناسفان.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا بالتزامن مع العيد.. صور

نكشف عن ناجٍ جديد بمعركة البرث.. ويروي لـ صدى البلد تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد منسي

بوابة التعليم الأساسي تعلن نتيجة طلاب مدارس القاهرة بالرقم القومي الآن

توقف حركة القطارات والمترو والسوبرجيت التاسعة مساء اليوم وحتى نهاية الأسبوع

وداعا الطيب صاحب الابتسامة .. كيف نعى أطباء دمياط زميلهم المتوفى بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار شيفروليه chevrolet من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

لكسر الملل.. فن تقديم العيدية بطرق جديدة

أسعار ومواصفات شيفروليه أفيو 2020 chevrolet aveo اليوم في مصر.. صور