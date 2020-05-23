نقابة الفلاحين: 11 سببا تعيق تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

فال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين: إن الأسباب التي تعرقل الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية كثيرة منها محدودية الرقعة الزراعية في مصر وضعف الموارد المائية وارتفاع تكلفة الزراعة وتدني العائد الاقتصادي منها مع عدم وجود خطه زراعية واضحة لزراعة وتسويق وتسعير المحاصيل .
وأوضح "أبوصدام" أنه قدم الآلات الزراعية الموجودة وعدم جودتها وغياب للالات الزراعيه الحديثه أحد أسباب عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية .
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وأضاف عبدالرحمن أن تفتت الحيازات الزراعية وصغرها مع غياب الاستثمار الزراعي بصورة كبيرة وقلة عدد المصانع التي تقوم المنتجات الزراعية المحليه وغياب الدورة الزراعيه وعدم ملائمة التركيبه المحصوليه الحاليه للاحتياجات المحلية مع ارتفاع معدلات فقد المحاصيل وتلوث البيئة الزراعية.
وتابع نقيب عام الفلاحين ان استحواذ كبار رجال الأعمال علي استيراد وتصدير معظم المستلزمات الزراعيه من تقاوي ومبيدات وأسمدة اضعف امكانية صغار المزارعين علي التوسع في المساحات الزراعية.
وأشار إلى أن غياب الدعم والاهتمام بالقطاع الزراعي والمنتحين الزراعيين خلال الاعوام السابقه لحساب القطاعات والمهن الاخري مع تغول الزياده السكانية الرهيبة التي لا تتناسب مع النمو في الإنتاج الزراعي وتبتلع كل تنميه من أهم أسباب عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الاستراتيجية.
وتابع :" علينا العمل على إزالة هذه التحديات والعراقيل بما بتناسب مع امكانياتنا المحلية والحفاظ على الرقعة الزراعية الموجودة من التعديات وزيادتها مع زيادة الحصص المالية المقدمة للقطاع الزراعي وخاصة مركز البحوث الزراعية لإنتاج تقاوي وسلالات متطورة وذات انتاجية عالية للتغلب علي مشكلتي محدودية الرقعة الزراعية والموارد المائية" .