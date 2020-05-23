تموين الفيوم: إعلان حالة الطوارئ وتشكيل غرف عمليات لاستقبال عيد الفطر المبارك

قال، المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، إن المديرية أعلنت حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك واستمرار العمل بغرف العمليات المركزية والفرعية لتلقي أي شكاوي وسهولة التواصل مع المواطن لإزالة أسباب الشكوي والعقبات المسببه لشكواهم، وتعديل مواعيد المخابز لتناسب فترات الإجازه وتوفير الدقيق التمويني 82% للعمل خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك، بالإضافة لتوافر رصيد استراتيجى بكل مخبز لضمان توافر الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وأكد وكيل وزارة التموين أن تم توفير حصص البوتاجاز والمواد البترولية بمحطات تمويل الوقود اثناء الاجازات والعيد وتوافر اسطوانات البوتوجاز . كما تم توفير جميع السلع التموينية بمنافذ البيع بالشركه المصريه لتوزيع نصف الجمله و تجار التموين وفروع جمعيتى والسوبر ماركت وخاصتًا السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر وتوفير ايضا اللحوم والدواجن وباقي السلع الهامة للمواطن .
كما وجه بتنفيذ التوجيه رقم 1 لسنة 2020 الخاص بالتدابير الاحترازية الواجبة على كافة المحلات والسلاسل التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكلف الحملات الرقابيه والمفتشين التصدي للباعة الجائلين والتركيز على المناطق الشعبية التي ينتشر بها هؤلاء الباعة و مكافحة كافة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية والفاسدة والمجهولة المصدر .
وشدد على تكثيف الحملات التموينية للتصدي لظاهره بيع الالعاب الناريه نظرا لخطورتها وتأثيرها الضار علي الصحة والبيئة.
كما أكد على فريق العلاقات العامه بالمديرية والمكتب الفني ضروره دراسة الأسواق الفيومي بهدف التنبؤ المبكر بالاختناقات والأزمات المتوقع حدوثها مع دراسة كيفية التغلب عليها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابيه بالمديرية والاجهزه المعنية بمحافظة الفيوم .