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محافظات

تموين الفيوم: إعلان حالة الطوارئ وتشكيل غرف عمليات لاستقبال عيد الفطر المبارك

السبت 23/مايو/2020 - 03:06 م
المهندس سيد حرز الله
المهندس سيد حرز الله
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قسم المحافظات
قال، المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، إن المديرية أعلنت حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك واستمرار العمل بغرف العمليات المركزية والفرعية لتلقي أي شكاوي وسهولة التواصل مع المواطن لإزالة أسباب الشكوي والعقبات المسببه لشكواهم، وتعديل مواعيد المخابز لتناسب فترات الإجازه  وتوفير  الدقيق التمويني 82% للعمل خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك، بالإضافة لتوافر رصيد استراتيجى بكل مخبز  لضمان توافر الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.
 
وأكد وكيل وزارة التموين أن تم توفير حصص البوتاجاز والمواد البترولية بمحطات تمويل الوقود اثناء الاجازات والعيد وتوافر اسطوانات البوتوجاز . كما تم توفير جميع السلع التموينية بمنافذ البيع بالشركه المصريه لتوزيع نصف الجمله و تجار التموين وفروع جمعيتى والسوبر ماركت وخاصتًا السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر وتوفير ايضا اللحوم والدواجن وباقي السلع الهامة للمواطن .

كما وجه  بتنفيذ التوجيه رقم 1 لسنة 2020 الخاص بالتدابير الاحترازية الواجبة على كافة المحلات والسلاسل التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكلف الحملات الرقابيه والمفتشين التصدي للباعة الجائلين والتركيز على المناطق الشعبية التي ينتشر بها هؤلاء الباعة و مكافحة كافة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية والفاسدة والمجهولة المصدر .

وشدد على تكثيف الحملات التموينية  للتصدي لظاهره بيع الالعاب الناريه نظرا لخطورتها وتأثيرها الضار علي الصحة والبيئة. 

كما أكد على فريق العلاقات العامه بالمديرية والمكتب الفني  ضروره دراسة الأسواق الفيومي بهدف التنبؤ المبكر بالاختناقات والأزمات المتوقع حدوثها مع دراسة كيفية التغلب عليها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابيه بالمديرية والاجهزه المعنية بمحافظة الفيوم  .
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