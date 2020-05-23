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أخبار البلد

قبل عبورها قناة السويس.. 7 معلومات عن أكبر سفينة حاويات في العالم HMM Algeciras

السبت 23/مايو/2020 - 02:14 م
أكبر سفينة حاويات
أكبر سفينة حاويات في العالم
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حمادة خطاب

في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، وفي إطار نتائج المفاوضات والمباحثات التى أجراها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع خط الحاويات الكوري العالمي  HMM ووكلاء الخط "شركة كادمار للملاحة " على هامش المشاركة في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO  بالعاصمة البريطانية لندن منذ عدة شهور، حيث تناولت المباحثات حزمة الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري التي اصدرتها وزارة النقل بهدف جذب الخطوط الملاحية العالمية فقد أعلنت وزارة النقل عن استعداد هيئة قناة السويس لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم. 

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن مرور أكبر سفينة حاويات في العالم قناة السويس :

- السفينة  هي HMM Algeciras التابعة لخط الحاويات الكوري HMM.

-  تبلغ حمولة السفينة 24 الف حاوية مكافئة.

-  يبلغ  طولها 400 متر و عرضها 61 مترا.

-   تم بنائها في احدي ترسانات كوريا الجنوبية.

-  الخط الملاحي  HMM  يعد هو خط الحاويات الوحيد لدولة كوريا الجنوبية.

- تستخدم تلك الباخرة لخدمة خط اسيا الي اوروبا

- لم يستجيب الخط لدعوات المرور من طريق رأس رجاء الصالح بعد اعداد الدراسات اللازمة  لذلك.

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وأشار بيان لوزارة النقل الى ان حزمة القرارت التي اصدرتها وزارة النقل بهدف زيادة المرونة والسرعة في الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية، حيث قامت وزارة النقل بإصدار القرار 416 بتعديل القرار 488 بشأن رسم الموانئ، والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية، تشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ).

قبل عبورها قناة السويس.. 7 معلومات عن أكبر سفينة حاويات في العالم HMM Algeciras
قبل عبورها قناة السويس.. 7 معلومات عن أكبر سفينة حاويات في العالم HMM Algeciras
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