خلى بالك.. رفع السيارات الموجودة بطريق الكورنيش بالمحافظات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر إعتبارًا من الساعة 9 مساء اليوم السبت، رفع السيارات المتواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية لمخالفتها للقرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بإنتظار السيارات بها، حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 30 الجارى.
وكانت وزارة الداخلية اعلنت منذ يومين أنه من المقرر إعتبارًا من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هــ ، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط"، مع توفير المسارات البديلة.
وقالت الوزارة انه سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها، مع منع الإنتظار بكافة تلك الطرق ، وذلك حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 30 الجارى .