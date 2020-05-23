خلى بالك.. رفع السيارات الموجودة بطريق الكورنيش بالمحافظات اليوم

وكانت وزارة الداخلية اعلنت منذ يومين أنه من المقرر إعتبارًا من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هــ ، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط"، مع توفير المسارات البديلة.









وقالت الوزارة انه سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها، مع منع الإنتظار بكافة تلك الطرق ، وذلك حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 30 الجارى .