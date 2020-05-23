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سيارات

خلى بالك.. رفع السيارات الموجودة بطريق الكورنيش بالمحافظات اليوم

السبت 23/مايو/2020 - 02:27 م
طريق الكورنيش
طريق الكورنيش
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مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر إعتبارًا من الساعة 9 مساء اليوم السبت، رفع السيارات المتواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية لمخالفتها للقرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بإنتظار السيارات بها، حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 30 الجارى. 

وكانت وزارة الداخلية اعلنت منذ يومين أنه من المقرر إعتبارًا من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هــ ، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط"، مع توفير المسارات البديلة.


وقالت الوزارة انه سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها، مع منع الإنتظار بكافة تلك الطرق ، وذلك حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 30 الجارى .

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