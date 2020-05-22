الداخلية: رفع أى سيارة على طرق الكورنيش بدءا من آخر يوم رمضان

أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر اعتبارًا من مساء آخر يوم فى شهر رمضان المبارك لعام 1441 هــ ، وعقب بدء سريان حظر تحرك المواطنين فى تمام الساعة 9 مساءً ، سيتم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها، وذلك حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 30 الجارى.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس أنه من المقرر اعتبارًا من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هــ ، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط"، مع توفير المسارات البديلة.









وقالت الوزارة انه سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها، مع منع الإنتظار بكافة تلك الطرق ، وذلك حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 30 الجارى .







