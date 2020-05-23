AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهر للفتوى: آخر موعد لصلاة عيد الفطر قبل الظهر بثلث ساعة

السبت 23/مايو/2020 - 02:28 م
الأزهر للفتوى: آخر
الأزهر للفتوى: آخر موعد لصلاة عيد الفطر قبل الظهر بثلث ساعة
Advertisements
محمود ضاحي
قال السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه يجوز صلاة العيد جماعة في المنزل مع الزوجة والأولاد.

وأوضح عرفة، خلال فيديو لـ صدى البلد"، أن  صلاة العيد ركعتين أول ركعة نكبر فيها تكبيرة الإحرام ثم 7 تكبيرات، وبين كل تكبيرة وأخرى، ذكر أو دعاء أو استغفار ثم قراءة الفاتحة، ثم سورة الأعلى.

وأضاف: في الركعة الثانية 5 تكبيرات وبين كل تكبيرة والأخرى دعاء أو استغفار، ثم نقرأ الفاتحة وسورة الغاشية.

وأشار إلى أن وقت صلاة العيد يكون بعد شروق الشمس بثلث ساعة، وأي شخص نام عن صلاة العيد يستيقظ يصليها  فهي ممتدة قبل الظهر بثلث ساعة.

كيفية صلاة العيد في المنزل .. خطوات بسيطة نشرها مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن صلاة العيد سُنّة مؤكَّدة عن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم، تُصلّى في السَّاحات والمساجد الجامعة؛ ولكن إن حال وباء كورونا دون تأديتها في السّاحات جماعةً كما هو الحال هذا العيد؛ فإنه يجوز للمسلم أن يؤديها في منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردًا بغير خطبة، على هيئتها المعلومة، وفي وقتها المعلوم، ويبدأ وقت صلاة العيد بعد شروق الشَّمس بثلث ساعة، ويستمر إلى قبل أذان الظُّهر بثلث ساعة كذلك، فإذا دخل وقت الظهر فلا تُصلَّى؛ لفوات وقت أدائها.

وأوضح أنه يُسن للمسلم أن يستعد لصلاة العيد بالاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب، وأن يبدأ يوم العيد بتناول تمرات وترًا: ثلاثًا أو خمسًا مثلًا، كما كان يفعل، إذا استعد المسلم وأهل بيته لصلاة العيد بهذه السُّنن؛ جلسوا جميعًا في مُصلَّاهم يُكبِّرون الله سُبحانه بصيغة التَّكبير المعلومة؛ فرحًا بالعيد، وشكرًا لله سُبحانه أن وفقهم لصيام رمضان وقيامه وطاعاته إلى أن يقوموا لأداء صلاة العيد، فإذا قاموا لأدائها صلوها دون أذان ولا إقامة ولا صلاة سُنّة.

وأكمل: وإذا كان للرَّجل زوجة وأولادٌ من الذكور والإناث؛ وقف الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، ووقفت الزَّوجة والبنات خلف الذُّكور في صفٍّ آخر، وإذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ وقف الولد عن يمينه، ووقفت زوجتُه خلفَه، وإذا صلَّاها الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه، وإذا أمَّت المرأة النّساء جاز، ووقفت وسطهن في الصَّف، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين مَن تؤمها.

وتابع: صلاة العيد ركعتان، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مُستحب، ثم يكبر سبع تكبيرات -غير تكبيرة الإحرام- يرفع فيهن يديه ويجعلهما حذو منكبيه، ويفعل المأمومون مثله، ويُستَحب أن يجعل الإمام بين كل تكبيرة والتي تليها وقتًا يكفي لقول المأمومين وقوله: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يُستحَب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الرُّكوع، والرَّفع منه، والسّجود، ثم يقوم للركعة الثانية ويُكبِّر خمسَ تكبيرات بعد تكبيرة القيام على صفة تكبير الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يُستحَب أن تكون آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الرُّكوع، والرَّفع منه، والسّجود، ثم يجلس للتَّشهُّد ويُسلِّم.

 واختتمت: لا ينبغي أن يخطب الإمام بعد صلاة العيد، فليس لصلاة العيد في المنزل خُطبة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية صلاة الجماعة في البيت.. تعرف عليها بالتفصيل

كيف تصلي العيد في المنزل؟ .. مفتي السعودية يجيب

كيف تصلي التراويح في المنزل؟.. مفتي السعودية يجيب

صلاة العيد.. أحكامها وكيفية أدائها في البيت

موعد عيد الفطر 2020

كيفية أداء صلاة عيد الفطر في المنزل

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد مشروعات بشرم الشيخ.. ويوجه بإنشاء مناطق خدمات لوجستية تتواكب مع افتتاح جامعة الملك سلمان

ناقوس خطر.. الصحة العالمية تحذر من بؤرة جديدة لتفشي كورونا

إحنا مبنقراش الفنجان.. خبير أمني عن مقتل 21 عنصرا إرهابيا: الاختيار هو السبب

أقرب للوفاة بـ كورونا ..المصابون بمرض منتشر أكثر فئة تموت بالفيروس

الداخلية: مقتل 21 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار في بئر العبد بشمال سيناء

قائمة أسعار شيفروليه chevrolet من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

AdvertisementS

صحابي اغتصبوني وصوروني في نهار رمضان.. قصة فتاة التيك توك منة عبد العزيز

17 سنة.. فتاة تعلن اغتصابها بالإكراه وتصويرها عارية.. شاهد

بشرى سارة.. لقاح كورونا ad5 الصيني يحقق نتائج سريعة في المناعة ضد الفيروس

حظر التجول من 5 مساء.. هذه الإجراءات ستطبقها الحكومة خلال أسبوع العيد

ليست 15 جنيها.. الأزهر يحدد قيمة زكاة الفطر للأغنياء ومتوسطي المعيشة

فيديو جديد لواقعة إعدام هشام عشماوي الحقيقي.. شاهد

ناقوس خطر.. الصحة العالمية تحذر من بؤرة جديدة لتفشي كورونا

5 عبوات متفجرة وحزامان ناسفان.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا بالتزامن مع العيد.. صور

نكشف عن ناجٍ جديد بمعركة البرث.. ويروي لـ صدى البلد تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد منسي

بوابة التعليم الأساسي تعلن نتيجة طلاب مدارس القاهرة بالرقم القومي الآن

توقف حركة القطارات والمترو والسوبرجيت التاسعة مساء اليوم وحتى نهاية الأسبوع

وداعا الطيب صاحب الابتسامة .. كيف نعى أطباء دمياط زميلهم المتوفى بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار شيفروليه chevrolet من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

لكسر الملل.. فن تقديم العيدية بطرق جديدة

أسعار ومواصفات شيفروليه أفيو 2020 chevrolet aveo اليوم في مصر.. صور