AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بث مباشر.. صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:15 ص
صلاة التهجد من مسجد
صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم
Advertisements
محمود ضاحي
يوميًا  طوال العشر الأواخر من رمضان .. تنقل  قناتا مصر قرآن كريم والناس صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم من منتصف الليل وحتى الثانية صباحًا.


هل يجوز تأخير صلاة العشاء أم أن الصلاة في وقتها أفضل ، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي أن نؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو آخره إلا لعذر، فإن لم يوجد عذر للمصلي فلا ينبغي عليه التأخير وعليه الصلاة، منوها بأن صلاة ركعتين بعد العشاء بمثابة قيام الليل.


 وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز تأخير صلاة العشاء أم الأفضل أداؤها في وقتها؟»، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي العشاء في الثلث الأول من الليل، ومن صلَ العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلَ الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.




وتستطلع دار الإفتاء، الجمعة الموافق ٢٢ مايو، التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، رؤية هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية.


وأعلنت دار الإفتاء ان رؤية الهلال هذا العام لم تختلف عن العام الماضي، وأن دار الإفتاء تسير على المنهج الرصين.


واكدت ان هناك مناطق فى مصر لرؤية الهلال، وان توشكى وأسوان و الوادي الجديد وسوهاج من المناطق التى يتم رؤية الهلال منها.


وأصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بيانًا للمسلمين حول العالم بشأن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا المستجد"، انطلاقًا من مسئوليتها الشرعية وواجبها الديني.


وقالت الهيئة في بيانها، إنه يجوز أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء، ويجوز أيضا أن يُصليها الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يُؤدِّيها المسلم منفردًا، وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.


وأوضحت الهيئة أنه لا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة، مؤكدة أنه إذا صلى المسلم صلاة العيد منفردًا أو جماعة بأهله في بيته، فإنه يصليها ركعتين وبالتكبيرات الزوائد، وعدد التكبيرات الزوائد سبع في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية، مضيفة أن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلى؛ لأن وقتها قد فات.


ودعت هيئة كبار العلماء بالأزهر، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلى التضرع إلى الله في هذه الأيام المباركة بالدعاء لرفع ما حل بالإنسانية من البلاء، وأن يُسارعوا لفعل الخيرات والإكثار من الصدقات ومساندة المرضى والمعوزين، تخفيفًا لما حل بهم من آثار هذا الوباء، داعين الله أن يرفع البلاء عن الإنسانية كلها، وأن يحفظ بلادنا والناس جميعًا من هذا الوباء، ومن جميع الأمراض والأسقام.


للمشاهدة اضغط هنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د. علي محمد علي مهدي يكتب: كيفية صلاة العيد في ظل كورونا

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

كبار العلماء بالأزهر: صلاة العيد في البيت لا يشترط لها الخطبة

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت.. ولا تشترط الخطبة فيها.. ووقتها يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة

لا صلاة عيد في المساجد.. الأوقاف: لا يجوز أداؤها خلف التلفاز ويحظر إقامتها حول "الجوامع".. وهذا سبب بثها من "السيدة نفيسة"

صلاة العيد.. أحكامها وكيفية أدائها في البيت

ترشيحاتنا

نادي الصيد يمنح العضوية الفخرية لأسرة الشهيد أحمد منسي

أمير كرارة يعلق على استشهاد أحمد المنسي

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي ينقذ مصورا صحفيا من الموت.. شاهد

بكيت بشدة.. أول تصريح لزوجة منسي بعد مشاهد لحظة استشهاده في الاختيار

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له؟.. دار الإفتاء توضح الحقيقة.. فيديو

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي ينقذ مصورا أثناء تفقده مشروع بشاير الخير 3 بالإسكندرية.. وحمزة أحمد منسى: الجيش انتقم للشهداء لكن انتقامى أنا لسة مجاش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضوى الشربيني بإطلالة ناعمة ورسالة لمتابعيها

لا تتجاهلها.. خطوات قبل وبعد حقن دوالي الساقين

طريقة عمل ترمس العيد لأميرة شنب