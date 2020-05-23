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تعليم

كيف تصنع ديكور منزلك في العيد مع كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان

السبت 23/مايو/2020 - 02:48 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
انطلاقًا من دور جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى تعزيز وتعظيم المشاركة المجتمعية في المناسبات المختلفة، ومع حلول عيد الفطر المبارك، وهو من الأيام المميزة التي ينبغي على الأسرة الفرح بها والاحتفال فيها وإدخال البهجة والسرور على أنفسهم بطرق كثيرة، تقدم كلية الفنون التطبيقية تحت إشراف الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية أفكار سهلة ومبتكرة لتجديد  المنزل بمناسبة العيد وتغيير صورته.

وتقدم فنون تطبيقية حلوان أفكار بسيطة ومهمة لتغيير ديكور البيت في العيد من خلال:

١- التخلص من الكراكيب التي تحتل البيت وتحوله من مسكن للراحة إلى مخزن.
٢- تعديل وضع الأثاث بحيث يكون هناك ممرات حركة تتميز بالمرونة بين أجزاء المسكن. 
٣- عمل تجديد في المدخل والاستقبال أو المعيشة باضافة لون مميز في حائط أو ستارة وكذلك في بعض المفارش والكوشن ( المخدات الصغيرة). 
٤- إضافة وحدات الإضاءة من الليد أو الأسلاك المضيئة لاعطاء بهجة العيد على الفراغ.
٥-إضافة نباتات طبيعية أو صناعية والأفضل عمل مزج بينهما مع بعض الزهور البيضاء أو الملونة بما يتناسب مع البلتة اللونية في المكان والأثاث. 
٦- استخدام بعض الآنية الكريستال أو الزجاج يوضع بها ماء وبعض الشموع وأوراق الزهور لإعطاء طاقة إيجابية على الفراغ
٨- الاهتمام بالمدخل والبلكونة بإضافة النباتات والآنية الملونة أو البيضاء. 
قام بتقديم هذه النصائح  الدكتورة مها الحلبي رئيس قسم التصميم الداخلى والأثاث كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان. 


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